《中国已公布新股发行上市日程表》--5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 5/14 深 同大股份 300321 *1,110 *23.00 *21.10 平安证券 5/17 5/14 深 浙江美大 002677 *5,000 *9.60 *25.95 国信证券 5/17 5/15 深 博晖创新 300318 *2,560 *15.00 *34.09 国信证券 5/18 5/15 深 麦捷科技 300319 *1,334 *15.30 *27.82 平安证券 5/18 5/15 深 东诚生化 002675 *2,700 *26.00 *22.81 民生证券 5/18 5/15 深 顺威股份 002676 *4,000 *15.80 *25.08 广州证券 5/18 5/17 沪 华贸物流 -- 不超过10,000 -- -- 中银国际 5/22 5/21 深 珠江钢琴 002678 不超过4,800 -- -- 广州证券 5/24 5/22 深 华灿光电 300323 不超过5,000 -- -- 中信证券 5/25 *5/22 深 德威新材 300325 2,000 -- -- 平安证券 5/25 5/23 深 福建金森 002679 不超过3,468 -- -- 红塔证券 5/28 *5/23 深 旋极信息 300324 1,400 -- -- 平安证券 5/28 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 5/11 深 掌趣科技 (300315.SZ) 3,275.5 16.00 48.16 中信证券 5/11 深 晶盛机电 (300316.SZ) 2,675 33.00 34.74 国信证券 5/11 深 珈伟股份 (300317.SZ) 2,800 11.00 27.50 国泰君安 -- 沪 宏昌电子 603002 -- 3.60 36.00 海通证券 -- 沪 日出东方 *603366 -- *21.50 *23.89 广发证券 5/15 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 边竞; 审校 曾祥进
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23