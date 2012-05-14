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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 09:20 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--5月14日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    5/14      深   同大股份   300321        *1,110      *23.00       *21.10      平安证券  5/17
    5/14      深   浙江美大   002677        *5,000       *9.60       *25.95      国信证券  5/17
    5/15      深   博晖创新   300318        *2,560      *15.00       *34.09      国信证券  5/18
    5/15      深   麦捷科技   300319        *1,334      *15.30       *27.82      平安证券  5/18
    5/15      深   东诚生化   002675        *2,700      *26.00       *22.81      民生证券  5/18
    5/15      深   顺威股份   002676        *4,000      *15.80       *25.08      广州证券  5/18
    5/17      沪   华贸物流     --    不超过10,000        --           --        中银国际  5/22
    5/21      深   珠江钢琴   002678   不超过4,800        --           --        广州证券  5/24
    5/22      深   华灿光电   300323   不超过5,000        --           --        中信证券  5/25
   *5/22      深   德威新材   300325         2,000        --           --        平安证券  5/25     
    5/23      深   福建金森   002679   不超过3,468        --           --        红塔证券  5/28
   *5/23      深   旋极信息   300324         1,400        --           --        平安证券  5/28
     

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日        
  5/11    深   掌趣科技   (300315.SZ)    3,275.5        16.00        48.16     中信证券  
  5/11    深   晶盛机电   (300316.SZ)    2,675          33.00        34.74     国信证券  
  5/11    深   珈伟股份   (300317.SZ)    2,800          11.00        27.50     国泰君安  
   --     沪   宏昌电子    603002          --            3.60        36.00     海通证券 
   --     沪   日出东方   *603366          --          *21.50       *23.89     广发证券  5/15

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 边竞; 审校 曾祥进

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