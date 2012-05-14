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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 12:48 BJT

更正:〔台湾股市〕开低,受欧元区危机影响

(更正:因译文有误,内文第二段改为"油电燃气类股盘初跌0.86%,水泥类股指数跌0.46%",非"当天...收低")

路透台北5月14日电---台湾股市周一开低0.16%,受油电燃气类股.TOGI和水泥类股.TCMI跌势拖累,不愿冒险的投资者因欧元区危机加深而抛售股票.

台股加权指数.TWII跌11.48点至7,389.89点,上周五收低1.1%.油电燃气类股指数盘初跌0.86%,水泥类股指数跌0.46%.

电子类指数.TELI持平,金融保险类股.TFNI下滑0.18%.

台币兑美元TWD=TP早盘微涨0.010,报29.4台币.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超92.73亿台币,已连续五日卖超,累计金额为427.83亿. [ID:nST0458686](完)

--编译 白云;审校 戴素萍

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