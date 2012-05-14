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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 09:26 BJT

《中国待发行主板新股一览表》--5月14日

路透北京5月14日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表:

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  审核通过日期        公司名称          发行量(万股)     募集资金拟使用量(万元)    保荐人
      *5月 9日       贵人鸟股份       不超过 10,000                   ~           瑞银证券
      *5月 4日        中邮速递        不超过400,000             997,832           中信证券
      *5月 4日       新华龙钼业               6,336              52,544           安信证券
       4月25日        渤海轮渡         不超过10,100             102,896           瑞信方正
       4月20日        龙宇燃油                5,050              29,566         华泰联合证券     
       4月18日        隆鑫通用                8,000             115,000           中金公司                   
       3月30日        中信重工        不超过 68,500             410,000           中德证券
       3月 2日        和邦股份         不超过10,000             117,580           华西证券
       3月 2日       喜临门公司               5,250              46,400           中信证券 
       1月11日        一拖股份         不超过15,000             114,893           中信证券
       1月11日       中汽院股份        不超过19,200             110,972         中信建投证券
       
 2011年12月16日       百隆东方         不超过15,000             106,229           中信证券
      11月25日        乔丹体育               11,250             106,424           中银国际
       8月29日        陕煤股份        不超过200,000           1,725,100           中金公司
                                                                                  中银国际                                                                             
  注:1. 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.
     2. *代表新增内容.(完)

  欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN]

  --整理 康熙泽; 审校 林高丽

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