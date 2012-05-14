《中国待发行主板新股一览表》--5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透北京5月14日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表: ------------------------------------------------------------------------------------ 审核通过日期 公司名称 发行量(万股) 募集资金拟使用量(万元) 保荐人 *5月 9日 贵人鸟股份 不超过 10,000 ~ 瑞银证券 *5月 4日 中邮速递 不超过400,000 997,832 中信证券 *5月 4日 新华龙钼业 6,336 52,544 安信证券 4月25日 渤海轮渡 不超过10,100 102,896 瑞信方正 4月20日 龙宇燃油 5,050 29,566 华泰联合证券 4月18日 隆鑫通用 8,000 115,000 中金公司 3月30日 中信重工 不超过 68,500 410,000 中德证券 3月 2日 和邦股份 不超过10,000 117,580 华西证券 3月 2日 喜临门公司 5,250 46,400 中信证券 1月11日 一拖股份 不超过15,000 114,893 中信证券 1月11日 中汽院股份 不超过19,200 110,972 中信建投证券 2011年12月16日 百隆东方 不超过15,000 106,229 中信证券 11月25日 乔丹体育 11,250 106,424 中银国际 8月29日 陕煤股份 不超过200,000 1,725,100 中金公司 中银国际 注:1. 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书. 2. *代表新增内容.(完) 欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN] --整理 康熙泽; 审校 林高丽
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23