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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 10:03 BJT

〔中国新债〕铁道部周四将招标发行200亿元短期融资券,期限一年

路透北京5月14日电---中国铁道部周一公告称,将于周四(17日)招标发行200亿元人民币
短期融资券,期限一年(365天).

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  铁道部        600     200       12    5/17招标     工商银行     AAA        5/18       5/21
                                                     建设银行
  =============================================================================================

  公告并显示,截至本期短期融资券发行前,发行人及下属企业已发行尚未到期的债务融资
工具总计为6,230亿元,其中:中国铁路建设债券合计金额为4,720亿元、公司债40亿元、短
期融资券合计金额为350亿元、中期票据合计金额为1,120亿元.

  铁道部财务司5月初公布数据显示,铁道部今年第一季录得亏损69.79亿元人民币;负债率
为60.62%,与去年末几无变化.但其流动比(流动资产合计/流动负债合计)为86.8%,较去年底
的74.7%有所提高,说明其短期偿债能力有所增强.(完)

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  --发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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