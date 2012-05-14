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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 09:31 BJT

〔中国新债〕招商证券将发行不超过40亿元超短融,期限91天--IFR

路透5月14日电---据汤森路透旗下IFR报导,据悉，招商证券(600999.SS)将拿下首单由金融机构发行的超级短期融资券。消息人士表示，本期超短融发行规模将不超过40亿元人民币（6.33亿美元），期限91天；无担保，信用级别为AAA，招商证券将自行招标发行该期超短融。

这将意味着证券公司发行短期融资券自2005年暂停后再次启动。

平安证券固定收益部副总经理石磊表示，券商融资渠道的拓宽将为券商业务的进一步发展提供充足的资金，从而增加其盈利能力；而融资渠道的增加也将逐步提升券商对杠杆的运用。(完)

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--整理 丁淑琴; 审校 林高丽

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