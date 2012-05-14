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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 10:46 BJT

〔基金产业〕全球债券基金一周净流入85.5亿美元,创十年最高-EPFR

路透纽约5月11日电---全球基金追踪机构EPFR Global周五公布的数据显示,全球范围内投资者向债券基金投入资金为逾十年之最,同时因对全球经济复苏力度忧虑再起以及欧元区危机的溢出效应,资金逃离股票基金.

截至5月9日当周,全球债券基金净流入85.5亿美元,为逾十年最多,而全球股票基金则净流出35亿美元,EPFR研究主管Cameron Brandt表示.

但就美国基金而言,债券基金吸纳64.6亿美元,而股票基金则流出47.8亿美元.

"投资者仍在为2008年重现而准备其投资组合,"Edward Jones投资策略师Kate Warne称."只要股市一有风吹草动,他们就逃离股市并进入债市."

新兴市场债券基金流入量创八周高位10.5亿美元,高收益"垃圾型"债券基金流入12亿美元,Brandt称.

新兴市场股票基金则净流出11.1亿美元.

欧洲股票基金净流入27.4亿美元,欧洲债券基金净流入3.37亿美元.欧洲股票基金净流入的高水平可表明,投资者对于欧洲备受打压的股票反弹升高感到乐观,Libertyview Capital Management总裁Rick Meckler称.(完)

--编译 石冠兰; 审校 李爽

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