〔中港个股〕中石化30亿美元债券获得190亿美元的大幅超额认购--IFR

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透5月14日电---据汤森路透旗下IFR报导,亚洲最大的石化公司中石化(0386.HK)(600028.SS)发行的三档美元债券获得大幅超额认购，总计达190亿美元，五年期、10年期和30年期分别得到60亿美元、50亿美元和80亿美元认购。
与年内稍早中海油和中石油各收到170亿美元和130亿美元的认购规模相比，中石化债券更受欢迎。
此次该公司筹资30亿美元，三档债券各占10亿美元。30年期新债需求爆棚，使中石化可以按比另两档短债还低的溢价出售这笔新债，另外两档新债的溢价也几乎可以忽略不计，均不足5个基点。
中石化在周四亚洲时段发起交易，24小时内完成发行。因国企身份吸引投资者青睐，该交易刚开始簿记建档就收到大笔订单。正式发布的最初参考价分别是五年期T+225个基点、10年期T+230个基点、30年期T+205个基点，当时预计交易规模可达20亿美元。
随后情况发生变化，刚进欧洲交易时段认购规模就已经达到140亿美元。发行人将最终参考价收紧到T+210 基点（上下浮动5个基点）, T+215bp（上下浮动5个基点）和T+185-190个基点。
最终定价显示，中石化债券与同业相比几乎没有溢价。
30年期债券定价在T+185个基点，10年期债券定在T+210个基点，五年期新债定价较中石油仅溢价5个基点，后者报205／195个基点。
在参与认购的全部354个账户中，每个地区投资者都有不同的期限偏好。
五年期部分，亚洲占38%，欧洲占25%，美国占37%；10年期部分，亚洲占32%，欧洲占22%，美国占46%；30年期部分分别是51%、15%和34%。
按投资者类型来分，基金在三笔债券中均拔得头筹，分别占53%、70%和57%；银行分别是18%、11%和5%；私人银行分别为10%、5%和10%；保险公司各占5%、7%和25%；其他包括公共机构的投资者则分别是14%、7%和3%。
花旗(C.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和中银国际负责协调该债券发行的路演工作。巴克莱(BARC.L)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、瑞穗和瑞银UBSN.VX(UBS.N)也加入这三家全球协调人担任联席账簿管理人。(完)
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--整理 丁淑琴; 审校 林高丽
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23