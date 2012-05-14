〔中港个股〕中石化30亿美元债券获得190亿美元的大幅超额认购--IFR

路透5月14日电---据汤森路透旗下IFR报导,亚洲最大的石化公司中石化(0386.HK)(600028.SS)发行的三档美元债券获得大幅超额认购，总计达190亿美元，五年期、10年期和30年期分别得到60亿美元、50亿美元和80亿美元认购。

与年内稍早中海油和中石油各收到170亿美元和130亿美元的认购规模相比，中石化债券更受欢迎。

此次该公司筹资30亿美元，三档债券各占10亿美元。30年期新债需求爆棚，使中石化可以按比另两档短债还低的溢价出售这笔新债，另外两档新债的溢价也几乎可以忽略不计，均不足5个基点。

中石化在周四亚洲时段发起交易，24小时内完成发行。因国企身份吸引投资者青睐，该交易刚开始簿记建档就收到大笔订单。正式发布的最初参考价分别是五年期T+225个基点、10年期T+230个基点、30年期T+205个基点，当时预计交易规模可达20亿美元。

随后情况发生变化，刚进欧洲交易时段认购规模就已经达到140亿美元。发行人将最终参考价收紧到T+210 基点（上下浮动5个基点）, T+215bp（上下浮动5个基点）和T+185-190个基点。

最终定价显示，中石化债券与同业相比几乎没有溢价。

30年期债券定价在T+185个基点，10年期债券定在T+210个基点，五年期新债定价较中石油仅溢价5个基点，后者报205／195个基点。

在参与认购的全部354个账户中，每个地区投资者都有不同的期限偏好。

五年期部分，亚洲占38%，欧洲占25%，美国占37%；10年期部分，亚洲占32%，欧洲占22%，美国占46%；30年期部分分别是51%、15%和34%。

按投资者类型来分，基金在三笔债券中均拔得头筹，分别占53%、70%和57%；银行分别是18%、11%和5%；私人银行分别为10%、5%和10%；保险公司各占5%、7%和25%；其他包括公共机构的投资者则分别是14%、7%和3%。

花旗(C.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和中银国际负责协调该债券发行的路演工作。巴克莱(BARC.L)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、瑞穗和瑞银UBSN.VX(UBS.N)也加入这三家全球协调人担任联席账簿管理人。(完)

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