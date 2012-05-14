《热点透视》已然触及25年低点的德债收益率或还会续写新低

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack

路透伦敦5月11日电---德国10年期公债收益率(殖利率)目前位于约1.5%,为25年最低点,不到2000年至2010年期间均值的一半.或许投资者在押注德国将离开欧元区,让债权人坐享可观的价格涨幅,因届时德国启用的新货币将升值.更有可能的是,市场只不过被恐慌情绪控制了.

由于希腊可能快要离开欧元区了,基金经理们四处寻找任何能让他们度过市场风暴的安全资产.外加全球经济放缓忧虑,以及资本流入规模日渐缩小的零风险资产池.德国和西班牙10年期公债利差目前只比欧元问世以来最高值4.7%低25个基点,尽管欧洲央行先后在12月和2月向市场提供利率极低的三年期贷款.

但德国的零风险状态也只能持续这么久.北欧国家未来数年或不得不为财力不济的政府筹资,但市场却不予配合.欧洲央行对欧元区二线国家银行业的支持实际上将风险转嫁给了实力更强的国家.即便一切进展顺利--二线国家进行改革和组建更大的财政联盟--欧元区核心和二线国家公债收益率水平越来越接近,将给德国带来更大风险.

投资者不会无视最后可能的结局,但他们极力想看得远一些.的确,北欧纳税人厌倦了提供援助,希腊退出欧元区带来的损失可能激发新一波反援助情绪.不过,要避免代价很大的公债收益率趋同现象,唯一的选择--让欧元区彻底瓦解--仍然不大可能实现.

德债收益率可能跌至更低水准,尤其如果希腊退出欧元区引发更多恐慌,并推高风险溢价的话.野村(Nomura)分析师预计10年期德债收益率将跌至1.25%.但动荡不已的市场也可能迫使北欧国家承诺向二线国家银行和政府提供更多资金.

虽然德债收益率近几周已经下跌,但德国的信贷违约互换(CDS)价格却在连连攀升.据Markit数据,目前的CDS价位暗示德国的主权评级为AA.这或许是昭示前路的更佳指标.(完)