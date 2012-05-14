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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 09:49 BJT

〔中国个股〕国电电力拟发不超80亿元固息公司债,含五和七年期--IFR

路透5月14日电---据汤森路透旗下IFR报导,据悉，国电电力发展股份(600795.SS)已委任招商证券(600999.SS)和瑞银证券联席主承销其总额不超过80亿元人民币（12.7亿美元）固息双品种公司债券。

消息人士表示，本期债券将通过簿记建档发行；其中，5年期品种暂定发行50亿元，7年期品种暂定发行30亿元，两个品种间设置双行回拨机制。该期无担保债项和发行人主体同获AAA级信用评级。

除发行上述公司债券，发行人同时拟发行注册规模为200亿元超短期融资券，分期发行，首期发行30至50亿元，发行期限最长不超过9个月（270 天）。(完)

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--整理 丁淑琴; 审校 林高丽

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