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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 09:57 BJT

〔中国公开市场〕一级交易商今日仅申报28天和91天正回购需求--业内人士

路透上海5月14日电---继中国央行周末宣布年内第二次下调存准率后,业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仅申报28天和91天期正回购需求,央票继续暂停.

中国央行上周六决定,自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点, 为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.

中国公开市场操作近期已由此前的正回购唱主角,转为正逆回购轮番上阵.上周公开市场正/逆回购交替进行,净投放410亿元人民币.市场人士指出,央行调控流动性转向"精耕细作"风格,旨在调整资金结构不均的现象,并明确释放稳定资金成本的信号.[ID:nSB1537434]

一位接近政策制定层的相关人士上周对路透表示,以公开招标方式进行的公开市场逆回购操作,将逐渐取代定向方式的逆回购,并作为中国央行的常规工具经常使用,希望市场尽快适应.[ID:nSB1538812]

据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计260亿元,其中央票70亿元,正回购430亿元,逆回购到期240亿元.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为操作主角,偶尔也进行逆回购.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.三个月期品种最后发行日期在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

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