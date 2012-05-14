〔中国公开市场〕一级交易商今日仅申报28天和91天正回购需求--业内人士

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透上海5月14日电---继中国央行周末宣布年内第二次下调存准率后,业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仅申报28天和91天期正回购需求,央票继续暂停.
中国央行上周六决定,自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点, 为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.
中国公开市场操作近期已由此前的正回购唱主角,转为正逆回购轮番上阵.上周公开市场正/逆回购交替进行,净投放410亿元人民币.市场人士指出,央行调控流动性转向"精耕细作"风格,旨在调整资金结构不均的现象,并明确释放稳定资金成本的信号.[ID:nSB1537434]
一位接近政策制定层的相关人士上周对路透表示,以公开招标方式进行的公开市场逆回购操作,将逐渐取代定向方式的逆回购,并作为中国央行的常规工具经常使用,希望市场尽快适应.[ID:nSB1538812]
据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计260亿元,其中央票70亿元,正回购430亿元,逆回购到期240亿元.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.
今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为操作主角,偶尔也进行逆回购.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.
公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.三个月期品种最后发行日期在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透法兰克福2月20日 - 德国经济部副部长Matthias Machnig周一表示，法国标致雪铁龙与通用汽车尚未就保留欧宝汽车在德国的就业机会和厂房做出具有约束力的保证。