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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 10:25 BJT

〔标题新闻〕澳洲3月房屋融资较上月增长0.3%,路透调查分析师预估为下降2.0%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS9E8D102C]

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