奥朗德女友强势驱客获封“铁娘子”

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎5月11日电（Brian Love）---法国当选总统奥朗德的女友瓦莱丽（Valerie Trierweiler）迅速表现出活跃强势的风格，被一些媒体冠以“铁娘子”称号。
瓦莱丽是《巴黎竞赛画报》记者，但她过去一年主要是陪伴奥朗德出席竞选活动，奥朗德5月6日在总统选举中获胜后，在台上亲吻瓦莱丽时，她表现得有点局促。
但此后瓦莱丽则逐步呈现出强势姿态，当一名不速之客现身奥朗德庆功宴时，瓦莱丽强势“驱客”，于是媒体纷纷称“铁娘子”降临。
被她驱走的是社会党人德雷（Julien Dray）。德雷在大选前邀请奥朗德竞选主任等人庆祝生日，但因性丑闻下台的国际货币基金组织(IMF)前主席卡恩也是座上客，这令奥朗德阵营大为不满。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
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