〔中国贸易〕中日韩同意展开自由贸易协定谈判,但过程料艰难漫长

路透北京5月13日电---中国、日本和韩国在周日的峰会上达成一致,将展开三方自由贸易协定的协商,他们称此举会有助于抵御全球经济动荡,但由于三方之间累积了数十年的竞争对立,谈判料漫长且艰难.

中日韩三国都是贸易大国,据三国政府去年公布的贸易协定可行性研究,三国2010年合计占全球国内生产总值(GDP)的19.6%,占出口的18.5%.

"东北亚是全球最具经济活力的地区,"中国总理温家宝在与日本首相野田佳彦和韩国总统李明博举行会谈后对记者表示.

"签署自由贸易协定将释放这个地区的经济活力,并有力促进东亚经济一体化."

中国是日本和韩国最大的贸易伙伴国.新华社在一份评论中称,若达成自由贸易协定,将使中国GDP提高2.9%,日本提高0.5%,韩国提高3.1%,评论未注明估值来源.

但达成全面性协定并不是件容易的事,这项协定构想已提出10年.

这三个东北亚邻国之间因政治互不信任、贸易壁垒和投资政策分歧而割裂开来,同时该地区对中国不断扩张的经济和军事实力抱有疑虑.

拟议中的协定亦必须同美国大力推动的泛太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)同台竞技,TPP已吸引到九个国家,且日本亦表达出加入TPP的兴趣.中国和韩国并未参与TPP相关谈判.

据新华社报导,北京峰会上,三国领导人亦同意签署一个三方投资协定,这为中日韩自贸区建设提供了重要基础.

中国商务部在其网站上表示,投资协定将有助于三国在税收、争议解决和其他事务上展开合作.

"日本、韩国和中国在全球经济复苏中扮演了一个很重要的角色,"韩国总统李明博在同期举行的商界会议上说,"当经济身处危机之时,建立一个自由贸易区显得尤为紧迫."

区内贸易和中日韩之间的投资规模"远远低于"欧盟或北美自由贸易区.

不过,甚至是东道主中国也承认,三方贸易谈判的开始可能会是艰难的.(完)