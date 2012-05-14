〔中国贸易〕中日韩同意展开自由贸易协定谈判,但过程料艰难漫长

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透北京5月13日电---中国、日本和韩国在周日的峰会上达成一致,将展开三方自由贸易协定的协商,他们称此举会有助于抵御全球经济动荡,但由于三方之间累积了数十年的竞争对立,谈判料漫长且艰难.
中日韩三国都是贸易大国,据三国政府去年公布的贸易协定可行性研究,三国2010年合计占全球国内生产总值(GDP)的19.6%,占出口的18.5%.
"东北亚是全球最具经济活力的地区,"中国总理温家宝在与日本首相野田佳彦和韩国总统李明博举行会谈后对记者表示.
"签署自由贸易协定将释放这个地区的经济活力,并有力促进东亚经济一体化."
中国是日本和韩国最大的贸易伙伴国.新华社在一份评论中称,若达成自由贸易协定,将使中国GDP提高2.9%,日本提高0.5%,韩国提高3.1%,评论未注明估值来源.
但达成全面性协定并不是件容易的事,这项协定构想已提出10年.
这三个东北亚邻国之间因政治互不信任、贸易壁垒和投资政策分歧而割裂开来,同时该地区对中国不断扩张的经济和军事实力抱有疑虑.
拟议中的协定亦必须同美国大力推动的泛太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)同台竞技,TPP已吸引到九个国家,且日本亦表达出加入TPP的兴趣.中国和韩国并未参与TPP相关谈判.
据新华社报导,北京峰会上,三国领导人亦同意签署一个三方投资协定,这为中日韩自贸区建设提供了重要基础.
中国商务部在其网站上表示,投资协定将有助于三国在税收、争议解决和其他事务上展开合作.
"日本、韩国和中国在全球经济复苏中扮演了一个很重要的角色,"韩国总统李明博在同期举行的商界会议上说,"当经济身处危机之时,建立一个自由贸易区显得尤为紧迫."
区内贸易和中日韩之间的投资规模"远远低于"欧盟或北美自由贸易区.
不过,甚至是东道主中国也承认,三方贸易谈判的开始可能会是艰难的.(完)
--编译 李爽/侯向明;审校 蔡美珍/张荻
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透法兰克福2月20日 - 德国经济部副部长Matthias Machnig周一表示，法国标致雪铁龙与通用汽车尚未就保留欧宝汽车在德国的就业机会和厂房做出具有约束力的保证。