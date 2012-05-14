版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 10:32 BJT

《投行看数据》中国降准对经济的影响待观察,财政政策将加力--摩根大通

路透北京5月14日电---摩根大通在中国央行下调存款准备金率后发布报告称,上周四周五公布的经济数据不佳触发周末的存准率下调,此举受人欢迎,但对经济的影响有待观察;预计未来财政政策将发挥更重要的作用.

中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB8536551]

摩根大通认为,到目前为止中国的政策有些滞后,这从央行对下调存准率的谨慎态度,以及对经济有限的财政支持上可见一斑.而政策的不确定性又部分导致投资者不愿投资新项目,今年前四个月中长期贷款占比不高.

摩根大通预计,未来数月新增贷款将从4月的低位回升,财政政策将发挥更重要的作用.4月新开工项目回暖正是一个乐观的讯号,不过新项目审批提速可能要到下半年,届时围绕换届的不确定性才会消除.

中国4月通胀一如预期小幅回落,居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%,环比下降0.1%,基本符合预期.不过4月工业增速继续回落至近三年低位,消费数据更创逾五年新低.此外,当月新增信贷亦下滑明显,环比下滑逾三成.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐