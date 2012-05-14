版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 10:02 BJT

《外汇动态》美元兑日圆走升,因进口商美元买盘支撑

0135GMT--美元兑日圆JPY=创一周多高位,因日本进口商在定盘前买入美元,一主要日系银行交易员称.

该交易员并把该走势归因于美元全线上涨以及美元兑欧元上涨,欧元跌近四个月低位.

美元兑日圆升0.2%至80.10日圆,交易员并表示80.20附近的止损单或助美元今日盘中继续走升.

周末日本首相称,在应对强势日圆上对所有选项皆持开放态度,这将进一步支撑美元走势,他们表示.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张荻

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐