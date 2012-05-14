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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 10:21 BJT

〔中国新债〕农发行周四将招标发行至多150亿元固息债,期限两年

路透上海5月14日电---中国农业发展银行周一告称,将于周四(17日)在银行间债市招标发行不超过150亿元人民币固息金融债,期限两年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行2012年第九期金融债.采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.

首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.

该期债首场投标时间为5月17日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为5月24日,5月18日至5月24日为分销期,5月30日上市交易.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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