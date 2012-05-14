《中国经济分析》经济增长面临风险,预示政府有必要出台财政扶持举措

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 中国下调存款准备金率0.5个百分点
* 此前公布的4月贸易、生产和投资数据疲弱
* 美银-美林将中国第二季和全年增长预估分别调降至7.6%和8%
* 分析师预计,除了进一步放宽货币政策,还将采取财政措施
记者 Nick Edwards
路透北京5月13日电---中国或需要一项后备计划,以遏制国内外需求意外下滑所导致的经济增速放缓.需求意外下滑,也表明去年第四季以来采取的货币政策宽松举措不足扭转局面.
中国人民银行周六宣布,调降存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,此举料将释放4,000亿元人民币(635亿美元)流动性.去年10月中国政府将政策立场略微朝经济增长倾斜以来,此前还两次各调降存准率0.5个百分点,累计释放流动性约8,000亿元人民币.
在此之前,周五公布的数据显示,中国经济正在转弱,而不是从三年以来最低季度增速中反弹.4月工业增加值增速大幅放缓,而作为关键的增长驱动力的固定资产投资增长触及近10年最低,这与分析师有关第二经济季数据出现反弹迹象的预期背道而驰.
"存在政策宽松力度不够的风险.若财政支出不迅速加快,第二季GDP增长就可能低于8%,"野村证券中国首席经济学家张智威对路透表示.
"目前需要关注的关键因素是财政政策.我们预计未来数周将宣布更多这方面的政策.温家宝总理在4月13日表示,需要考虑后备计划,以防经济增长进一步放缓.鉴于增长确实已愈发走弱,推出后备计划的时机已到,"张智威表示.
欲浏览中国贸易数据图表,请点选链接:(link.reuters.com/fut96s)
欲浏览中国通胀数据图表,请点选链接:(link.reuters.com/waf95s)
欲浏览中国工业生产图表,请点选链接:(link.reuters.com/cem28s)
4月13日公布的中国第一季增长数据显示,GDP同比增幅为8.1%,创下近三年来最低.
那时,张智威等很多经济学家认为,该数据标志着中国当前增速放缓已见底,并引发外界纷纷上调不太乐观的2012年增长预估.特别是鉴于前一天公布的3月新增贷款数据超过1万亿(兆)元,为一年来最高.
但在上周数据公布后的数小时内,瑞银集团和美银-美林就下调了中国的增长预估,并认为需采取政策行动以确保经济增长达到8%左右,外界普遍认为该增速才是政府的目标,而非官方公布的7.5%.
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
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