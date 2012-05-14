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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 10:36 BJT

《外汇动态》美元/韩元触及近四个月高位,但在1,152.3面临技术阻力

0210GMT---美元/韩元KRW=KFTC触及近四个月高位,因对希腊政治动荡的担忧加剧,但其在1,152.3韩元面临技术阻力,以填补1月16-17日的跳空缺口.市场人士还对外汇当局可能抛售美元干预汇市持谨慎态度.

美元兑韩元涨0.2%报1,149.2,脱离日高1,149.8,后者为1月17日以来最高.1,152.3为1月16日低点.

但交易员称,在外资继续抛售韩股之际,投资者在伺机逢低买入美元/韩元.

"看起来逢低买入美元是正确的策略,我会在上日收盘水准附近买入美元/韩元,"一外资银行驻首尔交易员表示.

外资或连续第九日抛售韩股,卖超547亿韩元(4,771万美元).他们此前八个交易日累计卖超1.85万亿(兆)韩元.(完)

--编译 李爽;审校 王兴亚

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