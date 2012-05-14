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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 10:41 BJT

〔澳洲汇市〕澳元/美元跌破平价至五个月低位,因希腊疑虑升温

路透悉尼5月14日电---澳元/美元AUD=D4周一跌破平价水准,至五个月低位,因希腊政治动荡疑虑升高.

澳元跌落平价水准,低见0.9998美元.目前报价为0.9999美元.

下道关键支撑在0.9946美元,为10月至2月升势的61.8%回档位.(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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