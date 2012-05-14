修正:〔澳洲经济〕澳洲面临结构性经济调整--央行副总裁洛威

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
(更正:因译文有误,标题与内文首段的"央行助理总裁洛威"应改为"央行副总裁洛威")
路透悉尼5月14日电---澳洲央行副总裁洛威周一表示,澳洲经济正在适应百年一遇的矿业投资繁荣、贸易条件高企及澳元处于极高水平,但不应忽视所创造的机会.
洛威称,未从矿业繁荣中受益的部门的增长可能仍将低于过去数十年的平均水平.
"事情如何发展将主要取决于企业提高生产力的能力,以及工人与新创造的工作岗位相匹配的能力,"他在墨尔本参加峰会时称.
"但是,尽管如此,大宗商品价格高企及投资处于很高水平都给澳洲带来许多其它国家求之不得的机会."
洛威称,澳洲央行的职责是确保通胀处于较低且稳定的水平,并确保整体经济继续平稳发展.
"采用了近20年的中期通胀目标制为履行这个职责提供了强有力的框架."(完)
--编译 许娜;审校 隋芬/程琳
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透法兰克福2月20日 - 德国经济部副部长Matthias Machnig周一表示，法国标致雪铁龙与通用汽车尚未就保留欧宝汽车在德国的就业机会和厂房做出具有约束力的保证。