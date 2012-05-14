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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 11:41 BJT

修正:〔澳洲经济〕澳洲面临结构性经济调整--央行副总裁洛威

(更正:因译文有误,标题与内文首段的"央行助理总裁洛威"应改为"央行副总裁洛威")

路透悉尼5月14日电---澳洲央行副总裁洛威周一表示,澳洲经济正在适应百年一遇的矿业投资繁荣、贸易条件高企及澳元处于极高水平,但不应忽视所创造的机会.

洛威称,未从矿业繁荣中受益的部门的增长可能仍将低于过去数十年的平均水平.

"事情如何发展将主要取决于企业提高生产力的能力,以及工人与新创造的工作岗位相匹配的能力,"他在墨尔本参加峰会时称.

"但是,尽管如此,大宗商品价格高企及投资处于很高水平都给澳洲带来许多其它国家求之不得的机会."

洛威称,澳洲央行的职责是确保通胀处于较低且稳定的水平,并确保整体经济继续平稳发展.

"采用了近20年的中期通胀目标制为履行这个职责提供了强有力的框架."(完)

--编译 许娜;审校 隋芬/程琳

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