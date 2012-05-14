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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 10:53 BJT

《中国新股申购资金情况一览表》--5月14日

简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量  申购日 解冻日

  掌趣科技    4,091.5     16.00     0.83          634.37          649.22    5/2    5/7
  晶盛机电    3,335       33.00     8.75          100.91          104.97    5/2    5/7
  珈伟股份    3,500       11.00     0.70          441.42          443.62    5/3    5/8
  宏昌电子   10,000        3.60     0.35          811.74          860.64    5/4    5/9
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                                                1,988.44        2,058.45
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  戴维医疗    2,000       20.00     1.34          238.70          245.58    4/24   4/27
  邦讯技术    2,668       20.00     3.12          136.94          139.54    4/25   5/2
  明星电缆    8,667        9.30     1.85          349.10          356.97    4/25   5/2 
  兴业科技    6,000       12.00     2.14          268.90          276.25    4/25   5/2
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                                                  993.65        1,018.34
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  翠微股份    7,700        9.00     0.91          608.85          635.28    4/19   4/24
  西部证券   20,000        8.70     1.27        1,094.38        1,125.01    4/23   4/26
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                                                1,703.24        1,760.29
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  宜通世纪    2,200       17.00     1.00          300.43          304.54    4/16   4/19
  任 子 行    1,770       15.00     0.67          318.56          327.05    4/16   4/19
  天山生物    2,273       13.00     0.91          259.36          264.51    4/17   4/20
  东江环保    2,500       43.00     7.82          109.94          118.54    4/17   4/20
  人 民 网    6,910.57    20.00     1.50          735.48          908.79    4/18   4/23
  奥康国际    8,100       25.50    15.32          107.89          164.37    4/18   4/23
  龙泉股份    2,360       21.00     3.32          119.62          123.22    4/18   4/23
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                                                1,951.27        2,211.02
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  康达新材    2,500       12.00     0.50          479.53          484.93    4/5    4/10
  华声股份    5,000        7.30     0.51          574.70          578.35    4/6    4/11 
  怡球资源   10,500       13.00     1.69          645.60          655.71    4/9    4/12
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                                                1,699.82        1,718.98
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  中际装备    1,667       20.00     0.38          712.74          716.52    3/26   3/29
  隆基股份    7,500       21.00     2.09          603.93          615.72    3/27   3/30
  吉艾科技    2,800       31.00     1.22          567.69          579.34    3/27   3/30
  奥马电器    4,135       11.00     0.73          497.38          507.36    3/28   4/5
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                                                2,381.74        2,418.94
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  慈星股份    6,100       35.00     1.44        1,190.03        1,197.17    3/20   3/23
  远方光电    1,500       45.00     1.73          312.35          329.90    3/21   3/26
  鞍重股份    1,700       25.00     0.64          532.84          538.62    3/21   3/26
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                                                2,035.22        2,065.69 
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  首航节能    3,335       30.86     1.04          795.25          800.95    3/15   3/20
  裕兴股份    2,000       42.00     0.94          711.28          721.36    3/19   3/22
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                                                1,506.53        1,522.31 (完)

  --整理 冉莹; 审校 林高丽

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