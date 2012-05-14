《中国新股申购资金情况一览表》--5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 掌趣科技 4,091.5 16.00 0.83 634.37 649.22 5/2 5/7 晶盛机电 3,335 33.00 8.75 100.91 104.97 5/2 5/7 珈伟股份 3,500 11.00 0.70 441.42 443.62 5/3 5/8 宏昌电子 10,000 3.60 0.35 811.74 860.64 5/4 5/9 ---------------------------------------------------------------------------------------- 1,988.44 2,058.45 ======================================================================================== 戴维医疗 2,000 20.00 1.34 238.70 245.58 4/24 4/27 邦讯技术 2,668 20.00 3.12 136.94 139.54 4/25 5/2 明星电缆 8,667 9.30 1.85 349.10 356.97 4/25 5/2 兴业科技 6,000 12.00 2.14 268.90 276.25 4/25 5/2 ---------------------------------------------------------------------------------------- 993.65 1,018.34 ======================================================================================== 翠微股份 7,700 9.00 0.91 608.85 635.28 4/19 4/24 西部证券 20,000 8.70 1.27 1,094.38 1,125.01 4/23 4/26 ---------------------------------------------------------------------------------------- 1,703.24 1,760.29 ======================================================================================== 宜通世纪 2,200 17.00 1.00 300.43 304.54 4/16 4/19 任 子 行 1,770 15.00 0.67 318.56 327.05 4/16 4/19 天山生物 2,273 13.00 0.91 259.36 264.51 4/17 4/20 东江环保 2,500 43.00 7.82 109.94 118.54 4/17 4/20 人 民 网 6,910.57 20.00 1.50 735.48 908.79 4/18 4/23 奥康国际 8,100 25.50 15.32 107.89 164.37 4/18 4/23 龙泉股份 2,360 21.00 3.32 119.62 123.22 4/18 4/23 ---------------------------------------------------------------------------------------- 1,951.27 2,211.02 ======================================================================================== 康达新材 2,500 12.00 0.50 479.53 484.93 4/5 4/10 华声股份 5,000 7.30 0.51 574.70 578.35 4/6 4/11 怡球资源 10,500 13.00 1.69 645.60 655.71 4/9 4/12 ---------------------------------------------------------------------------------------- 1,699.82 1,718.98 ======================================================================================== 中际装备 1,667 20.00 0.38 712.74 716.52 3/26 3/29 隆基股份 7,500 21.00 2.09 603.93 615.72 3/27 3/30 吉艾科技 2,800 31.00 1.22 567.69 579.34 3/27 3/30 奥马电器 4,135 11.00 0.73 497.38 507.36 3/28 4/5 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2,381.74 2,418.94 ======================================================================================== 慈星股份 6,100 35.00 1.44 1,190.03 1,197.17 3/20 3/23 远方光电 1,500 45.00 1.73 312.35 329.90 3/21 3/26 鞍重股份 1,700 25.00 0.64 532.84 538.62 3/21 3/26 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2,035.22 2,065.69 ======================================================================================== 首航节能 3,335 30.86 1.04 795.25 800.95 3/15 3/20 裕兴股份 2,000 42.00 0.94 711.28 721.36 3/19 3/22 ---------------------------------------------------------------------------------------- 1,506.53 1,522.31 (完) --整理 冉莹; 审校 林高丽
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23