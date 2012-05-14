《热点透视》CEO虽为交易亏损致歉,但摩根大通有更多问题需要回答

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

路透纽约/伦敦5月11日电---摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)已经为该行意外的交易亏损致歉.但是关键的问题仍未解决--如摩根大通的风险管理、监管者的角色以及摩根大通和其他公司应吸取的教训.

--原本用来避险的交易到底是怎么产生20亿美元的亏损?

对冲信用风险应该不会那么难.银行业者使用信用衍生品转移风险的历史已有数十年--而摩根大通也是其中一些做法的最初开创者.目前还不能搞清楚摩根大通的首席投资办公室(CIO,chief investment office)到底做了什么,或者出了什么错.从目前已知的些许信息,看似是过去数月试图减少已有对冲仓位规模而进行的交易并未起效所致.

但这解释不通钱是如何亏损的.这类对冲的设计通常并不是完美匹配曝险,且CIO的模型也可能算错了这些买入和卖出交易错配的程度.可能的情况是在一个相对流动性欠佳的市场中,交易一个太大的的头寸,而这是电脑模型不允许的.或者市场朝CIO持仓不利的方向发展,使得解除这些复杂的交易既困难,代价又高.

--是否因为摩根大通规模太大了?

截至3月末,摩根大通资产负债表达至2.3万亿(兆)美元,较2005年底规模几乎翻番,部分原因是进行了大规模并购.同时期,监管更为严苛,以及信贷荣景结束,使得信贷衍生品市场流动性减弱.突发而至的流动性不足对于摩根大通这样大的交易头寸会引发问题.不过也可能是CIO的某个人耍小聪明,试图以最小成本进行对冲,而未对流动性和复杂性所带来的风险给予足够重视.

--为何更换风险测量模型?

2012年初,摩根大通采用了一种新模型来衡量CIO承担的风险大小.该风险价值(VaR,Value at Risk)模型试图算出一个部门在任一个交易日可能发生的最大亏损.新模型显示风险并未大幅增加:据4月13日的监管文件,CIO第一季的平均VaR值是6,700万美元,仅略高于2011年同期的6,000万美元.

但在过去一个月的某个时候,摩根大通又重新改回以前的模型.旧模型显示,第一季的平均VaR约是去年同期的两倍,达到1.29亿美元.

VaR是一种众所周知的有缺陷的风险测量方法.不过,摩根大通还未完全解释其为何更换模型--或者说究竟是什么原因促使它重新采用以前的模型.现在亦不清楚,摩根大通是否太过依赖有瑕疵的VaR模型来监测CIO的风险承担情况--在不拉警报的情况下允许这个部门进行了更大押注.

--此事对其他银行意味着什么?

其他银行不大可能在信贷衍生品市场建立如此大规模的仓位来实施对冲.但作为金融危机中表现最强的银行之一,摩根大通的此次失误确实令人担心,其他的风险管理混乱或许还只是隐而未发.比如,准备充分的银行将如何应对利率上升,现在一定成了投资者心头更大的担忧.

--监管机构在做些什么?

混沌不清.迪蒙曾一再重申监管机构有途径了解该公司的交易--所有大型银行中都有监管机构派驻的人员.但这并不意味着他们就能事先洞悉一切或发现任何情况.像破产法庭的雷曼一案报告所概述的,甚至在危机时期,监管者在内部争议上所花的时间都超过用在解决问题上的时间.

在这一案件中,摩根大通似乎在美联储和其他监管机构了解之前就录得亏损,现在只是知会华盛顿监管机构而已.由于监管机构高度仰赖银行提供的信息和模式,这也就不足为奇了.但按理说,监管人员应有独立的见解,质疑可以扭曲某一市场的大量部位等问题.

另外,监管机构也可能已了解情况,但他们认定这些部位可能带来的亏损只会损及摩根大通的获利,而非资本面或更广泛的金融体系--这才是其心头大患.但这并不能解释为什么这笔亏损如此令人意外,甚至对该银行自己也是如此.

**谁承担责任**

最后,迪蒙成了替罪羊,因为他是老板.比如瑞银去年因流氓交易员导致23亿美元亏损后,其执行长Oswald Gruebel也认栽.在某些方面,摩根大通的亏损似乎更糟糕,因为其发生在负责管理公司整体资产负债表的核心部门.

而且,迪蒙明确表示,这是银行从上至下的失败,就在几周前,该银行还说媒体对其CIO的议论"小题大做".但若因此赶迪蒙出门可能就有些过火了.毕竟他帮助把摩根大通打造成足以承受这些亏损的银行.他迅速坦白承担的举动理应受到称赞:由于账面拥有80亿美元证券收益,他可能已经决定出售足够多的证券弥补亏损.

但牵扯其中的交易员们及其顶头上司无疑应取消其分红或许干脆解雇,这要依其所担职责而定.首席风险官Doug Braunstein甚至财务官Doug Braunstein也可能受牵连.至于迪蒙,他或许会失去其享受的高薪银行老板的地位--在下周的年度股东大会上,他可能突然发现股东比以往更愿意考虑解除其董事长职务.

**从中吸取什么教训**

至少会吸取两个教训.其一,不要高调.一个银行即便在过去艰难境况中表现不俗,也不能使其自身或高管免于犯错误或在下次危机中独善其身.其次,风险管理体系永远不会万无一失.实际上,探究和怀疑的心态是核心与根本.(完)