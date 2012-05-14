英国将部署"声波枪"用于奥运安保

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月11日电---英国国防部日前表示，在今年夏季伦敦奥运会期间，英国军方将配备一种声波设备，该设备可被用作高音喇叭，也可被用作非致命性武器驱散人群。
这种设备能产生穿越数百米的尖锐声响，让人耳感到疼痛，曾被用于应对2009年二十国集团（G20）于匹兹堡召开峰会期间爆发的抗议活动，也曾被用来对抗索马里海盗。
英国国防部称，希望该设备主要被用作扬声器，与泰晤士河上的船只沟通。
这种远程声波设备（LRAD）由美国LRAD Corporation(LRAD.O)制造，可安装在船舷上或车顶，能产生高达150分贝的噪音，几乎相当于枪击声，最远可传播三公里。
警方及军方人士称，他们在为应对奥运会期间一些列安全威胁做准备，包括试图破坏比赛项目的抗议者，以及劫持飞机袭击事件。
伦敦奥运会将在7月27日至8月12日期间举行，届时英国军方将投入约1.35万人协助警方负责安保。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
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