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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 10:54 BJT

〔表格〕5月11日止当周外资买超菲律宾股票--野村

路透5月14日电---以下是5月11日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 (2,395) (2,884) 9,469 24,953 (14,372)

印度 (135) (221) 4,978 8,551 230

印尼 (77) 2 980 1,278 1,274

日本 -- (46) 11,144 18,515 21,712

韩国 (1,184) (1,818) 810 8,334 (7,341)

菲律宾 53 464 545 917 1,327

台湾 (1,033) (1,361) 104 3,112 (9,680)

泰国 (19) 49 2,052 2,761 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 杜明霞;审校 白云

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