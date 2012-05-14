《中国基金发行日程表》--5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *新华优选消费 新华基金 工商银行 农业银行、海通证券等 5/11-6/8 股票基金 *大成景恒保本 大成基金 中国银行 建设银行、平安证券等 5/10-6/13 (募集规模上限为30亿元人民币,不包括募集期利息) 混合基金 博时标普500 博时基金 工商银行 招商银行、国泰君安等 5/15-6/12 (预定募集规模为50亿元,包括募集期内认购资金利息) 指数基金(QDII) 中邮战略新兴 中邮创业 兴业银行 农业银行、首创证券等 5/10-6/8 产业股票基金 汇丰晋信恒生A股 汇丰晋信 邮储银行 农业银行、银河证券等 5/8-6/8 行业龙头指数基金 国联安双佳信用 国联安基金 光大银行 交通银行、国泰君安等 5/7-6/8 (发售规模上限为40亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 中证短融50 华宝兴业 中国银行 农业银行、国泰君安等 5/7-6/8 指数债券基金 鹏华金刚保本 鹏华基金 农业银行 建设银行、国信证券等 5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元) 混合基金 上证180等权重 景顺长城 中国银行 长城证券、银河证券等 5/2-6/6 指数投资基金(ETF) 上证180等权重 景顺长城 中国银行 农业银行、民生银行等 5/2-6/6 ETF联接基金 中海保本 中海基金 工商银行 农业银行、国联证券等 5/7-6/1 (首次募集上限拟不超过30亿元) 混合基金 标普全球高端 易方达基金 境内:中国银行 建设银行、广发证券等 5/2-5/31 (外汇额度20亿元) 消费品指数增强基金 境外:中银香港 华商主题精选 华商基金 建设银行 农业银行、华龙证券等 5/2-5/29 股票基金 金鹰中证500指数 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 4/23-5/29 分级基金 建信转债增强 建信基金 民生银行 建设银行、国泰君安等 4/27-5/25 债券基金 华泰柏瑞沪深300 华泰柏瑞 工商银行 交通银行、华泰证券等 4/23-5/25 ETF联接基金 平安大华策略 平安大华 中国银行 农业银行、申银万国等 4/23-5/25 先锋混合基金 诺安汇鑫保本 诺安基金 中国银行 农业银行、爱建证券等 4/18-5/23 (首次募集金额上限为40亿元) 混合基金 中证内地低碳 海富通 建设银行 中国银行、海通证券等 4/23-5/22 经济主题指数基金 金鹰核心资源 金鹰基金 工商银行 建设银行、广州证券等 4/18-5/18 股票基金 富兰克林国海 国海富兰克林 中国银行 农业银行、国海证券等 4/16-5/18 研究精选股票基金 交银施罗德全球 交银施罗德 境内:建设银行 交通银行、海通证券等 4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元) 自然资源基金(QDII) 境外:摩根大通 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 冉莹; 审校 曾祥进
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23