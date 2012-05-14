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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 11:05 BJT

《中国基金发行日程表》--5月14日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构            发行时间     备注

 *新华优选消费     新华基金      工商银行     农业银行、海通证券等     5/11-6/8
  股票基金

 *大成景恒保本     大成基金      中国银行     建设银行、平安证券等     5/10-6/13 (募集规模上限为30亿元人民币,不包括募集期利息)
  混合基金 

  博时标普500      博时基金      工商银行     招商银行、国泰君安等     5/15-6/12 (预定募集规模为50亿元,包括募集期内认购资金利息)
  指数基金(QDII)

  中邮战略新兴     中邮创业      兴业银行     农业银行、首创证券等     5/10-6/8
  产业股票基金

  汇丰晋信恒生A股  汇丰晋信      邮储银行     农业银行、银河证券等     5/8-6/8
  行业龙头指数基金

  国联安双佳信用  国联安基金     光大银行     交通银行、国泰君安等     5/7-6/8 (发售规模上限为40亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
  分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 

  中证短融50       华宝兴业      中国银行     农业银行、国泰君安等     5/7-6/8
  指数债券基金

  鹏华金刚保本     鹏华基金      农业银行     建设银行、国信证券等     5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元)
  混合基金

  上证180等权重    景顺长城      中国银行     长城证券、银河证券等     5/2-6/6
  指数投资基金(ETF)

  上证180等权重    景顺长城      中国银行     农业银行、民生银行等     5/2-6/6
  ETF联接基金

  中海保本         中海基金      工商银行     农业银行、国联证券等     5/7-6/1 (首次募集上限拟不超过30亿元)
  混合基金

  标普全球高端    易方达基金   境内:中国银行  建设银行、广发证券等     5/2-5/31 (外汇额度20亿元)
  消费品指数增强基金           境外:中银香港

  华商主题精选     华商基金      建设银行     农业银行、华龙证券等     5/2-5/29
  股票基金

  金鹰中证500指数  金鹰基金      交通银行     建设银行、广州证券等     4/23-5/29
  分级基金

  建信转债增强     建信基金      民生银行     建设银行、国泰君安等     4/27-5/25
  债券基金

  华泰柏瑞沪深300  华泰柏瑞      工商银行     交通银行、华泰证券等     4/23-5/25
  ETF联接基金

  平安大华策略     平安大华      中国银行     农业银行、申银万国等     4/23-5/25
  先锋混合基金

  诺安汇鑫保本     诺安基金      中国银行     农业银行、爱建证券等     4/18-5/23 (首次募集金额上限为40亿元)
  混合基金

  中证内地低碳      海富通       建设银行     中国银行、海通证券等     4/23-5/22
  经济主题指数基金

  金鹰核心资源     金鹰基金      工商银行     建设银行、广州证券等     4/18-5/18
  股票基金

  富兰克林国海   国海富兰克林    中国银行     农业银行、国海证券等     4/16-5/18
  研究精选股票基金

  交银施罗德全球  交银施罗德 境内:建设银行    交通银行、海通证券等     4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元)
  自然资源基金(QDII)         境外:摩根大通

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.(完) 
  
  --整理 冉莹; 审校 曾祥进

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