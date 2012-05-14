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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 11:12 BJT

〔全球经济〕国际能源署总干事称,高油价威胁经济复苏

路透阿德莱德5月14日电---国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)周一称,高油价正对全球经济复苏构成威胁.

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