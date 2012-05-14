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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 11:07 BJT

《外汇动态》投机客增持多仓推动美元/菲律宾披索走高,上看42.70

0245GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP上升,受投机客增加多头仓位推动,因市场对希腊政治不确定性的避险情绪攀升.

美元/菲律宾披索升0.2%,报42.64.

该货币对有望进一步走高,可能升向42.70和42.71,分别是日线一目均衡云区的底部和55日移动均线切入位.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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