〔中国汇市〕低开中间价拖累即期汇价表现,央行再度降准影响不明显

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 人民币早盘受中间价指引下跌
* 海外美元表现强劲推低中间价
* 央行年内再度降准影响并不明显
路透上海5月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘下跌.海外美元表现强劲推低人民币中间价,并拖累即期汇价.为刺激经济,央行年内再度调降存款准备金率释放更多人民币流动性,不过,即期汇率仍受中间价主导,影响并不明显.
"汇率还是由中间价主导,(中间价)又维持在6.30稳定的区间,因此(降准)对即期汇价没有太大影响,"上海一银行交易员表示.
北京时间11:55,人民币兑美元即期报6.3176元,上日收报6.3106元;人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3040元,连续第四日下行,上日为6.2952元.
中国人民银行上周六宣布,自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点, 为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB8536551]
从已公布的宏观数据观察,国内实体经济表现依然疲弱,机构对未来非对称降息预期一直萦绕.上述交易员认为,非对称降息还是有可能的.通胀水平依然不低,存款利率很难有下降空间.但为维持经济平稳,央行依然可能调降贷款利率.
而降贷款利率将对即期汇价产生影响,主要是涉及到跨境资本流动的问题.他补充,在经济走弱,人民币投资收益下降情况下,可能会引起热钱的流出.而人民币贬值、资本流出,又会进一步围困经济.这也是央行对动用利率政策保持谨慎的重要原因,以限制大规模的资本外逃,预计央行依然会通过中间价的指引降低人民币贬值预期.
北京时间11:59,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3165/95元,上日尾盘报6.3130元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=仍显贬值预期,最新报在6.3665/95,上日尾盘为6.3560元.
东京汇市欧元周一触及近四个月新低,此前希腊各党派组建联合政府失败,投资者对希腊面临退出欧元区的风险感到紧张不安.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23