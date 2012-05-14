〔中国股市〕沪综指由升转跌,市场对经济担忧冲抵调降存准利好(更新版)

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
(新增分析师观点,并更新报价)
* 沪综指开盘上涨0.6%
* 然盘中由升转跌
* 市场对经济担忧冲抵调降存准利好
路透北京5月14日电---中国宣布年内第二次调降存准率,但对国内股市提振有限.沪综指周一高开之后震荡走低,盘中由升转跌.分析人士指出,疲弱的经济数据和欧美局势不明朗,加剧投资者对未来国内经济前景的担忧,由此抵消了调降存准对市场的影响.
北京时间11:00,沪综指.SSEC报2,391.665点,下跌0.14%;该指数开盘上涨0.55%;上周则累计下跌2.3%,创六周来最大单周跌幅.
华西证券研究所研究主管曹雪峰认为,虽然下调存准释放4,200亿人民币流动性,但是考虑上周公布的经济数据过于疲弱,而欧洲局势仍不明朗,所以投资者会担心未来国内经济放缓的幅度可能超过市场预期,部分对冲今日利好因素.
他并强调,大盘仍处调整过程,对利好敏感度有限,短线尚待考察2,300-2,350点区间的支撑力度.
中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB1542170]
此前公布的4月份各项中国经济数据均显疲弱并超出市场预期,令中国未来经济前景蒙阴.
美国银行股周五重挫,因摩根大通称对冲策略失败导致公司录得交易巨亏,但道指和标普500指数小幅收跌,受益于科技股上扬.摩根大通收挫9.3%,至36.96美元,成交量创纪录.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透法兰克福2月20日 - 德国经济部副部长Matthias Machnig周一表示，法国标致雪铁龙与通用汽车尚未就保留欧宝汽车在德国的就业机会和厂房做出具有约束力的保证。