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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 11:47 BJT

〔中国货币市场〕再降准后隔夜回购利率大挫,七天暂持稳但未来料走低(更新版2)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海5月14日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘隔夜回购加权利率受年内二次降准刺激大挫,跌约35基点(bp)至1.90%附近.

交易员表示,七天等品种仅小降或持稳,可能是机构在等待周五降准资金实际到位,以及不排除个别大机构做市支撑资金价格所致.不过这种情况预计不会一直持续,宽松的流动性下,七天期回购利率追随隔夜跌势应该只是时间问题.

中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB1542170]

对于早盘隔夜与七天回购利率不同的走势,北京一银行交易员认为,"在可预见的,很近的未来就可以看到货币市场更加宽松,隔夜的整体交易量比较大,所以对政策面的反应会更直接,更全面."

在隔夜品种大挫后,七天期回购迟至近10:00才出现第一笔成交,该笔成交金额1.5亿元人民币,3.19%的成交利率接近上日加权,随后成交多在此附近.

华南一银行交易员就指出,目前市场资金较为充裕,而且已有小型机构报出3%以下的价格融出七天资金,仅因规模过小影响力有限.

未来七天期回购利率"肯定是要往下走的,毕竟市场上资金这么多.(现在价格坚挺)也不排除有机构在做市,不希望利率这么快下去."该交易员称.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.9311 2.2858 -35.47 4,400.48

七天CN7DRP=CFXS 3.1264 3.1902 -6.38 274.12

14天CN14DRP=CFXS 3.4010 3.4053 -0.43 38.35

-------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.9454 2.2938 -34.84 1,474.86

七天CHICNY7D=CFXS 3.1552 3.1838 -2.86 34.60

-------------------------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.5100 2.5250 -1.50 396.30

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.6600 2.6000 +6.00 65.24

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.8600 2.8000 +6.00 1.02

-------------------------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 1.9560 2.3000 -34.40 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.1572 3.2200 -6.28 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4000 3.4700 -7.00 --

-------------------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 1.9221 2.2750 -35.29 --

七天SHICNYSWD= 3.1433 3.1867 -4.34 --

三个月SHICNY3MD= 4.5584 4.6178 -5.94 --

===============================================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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