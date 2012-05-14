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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 11:30 BJT

〔澳元汇率〕央行副总裁洛威:汇率继续维持很高水平的可能性很大

路透墨尔本5月14日电---澳洲央行副总裁洛威周一表示,澳元汇率料将维持在高水平.

洛威在墨尔本一场峰会中表示,"未来数年内,澳元汇率维持相当高水平的可能性很大."

澳元兑美元因希腊疑虑增大,一度跌至五个月最低水平0.9996.最新报1.0013,汇价位于平价以上的最长期间告终.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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