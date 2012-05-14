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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 12:02 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:略低于日高,因忌惮央行干预

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IFR 5月14日---美元兑日圆以外亚洲货币交投于日内高点略下方,亚洲周一早盘呈现典型的"避险"态势.

周末中国下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点未给市场带来很多支持,其影响稍纵即逝.

目前市场全心关注于希腊可能退出欧元区这一主题上,该国政界继续考虑组建新政府.

虽然可能市场的观点有些为时过早,但看似市场这次不会再让希腊蒙混过关,希望出炉一项永久性的解决方案--希腊退出欧元区.

澳元兑美元和欧元兑美元在整个早盘走势沉重,任何上涨苗头都被卖盘打压.

美元兑坡元和美元兑韩元分别在1.2550和1,150止步,因为担心央行可能出手干预.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股指最新下跌0.35%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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