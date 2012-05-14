《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透上海5月14日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年5月14日-5月18日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 5/14 深 同大股份 300321 1,110 23.00 21.10 平安证券 5/17 5/14 深 浙江美大 002677 5,000 9.60 25.95 国信证券 5/17 5/15 深 博晖创新 300318 2,560 15.00 34.09 国信证券 5/18 5/15 深 麦捷科技 300319 1,334 15.30 27.82 平安证券 5/18 5/15 深 东诚生化 002675 2,700 26.00 22.81 民生证券 5/18 5/15 深 顺威股份 002676 4,000 15.80 25.08 广州证券 5/18 5/17 沪 华贸物流 -- 不超过10,000 -- -- 中银国际 5/22 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,058.45亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1542998] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 新华优选消费 新华基金 工商银行 农业银行、海通证券等 5/11-6/8 股票基金 大成景恒保本 大成基金 中国银行 建设银行、平安证券等 5/10-6/13 (募集规模上限为30亿元人民币,不包括募集期利息) 混合基金 博时标普500 博时基金 工商银行 招商银行、国泰君安等 5/15-6/12 (预定募集规模为50亿元,包括募集期内认购资金利息) 指数基金(QDII) 中邮战略新兴 中邮创业 兴业银行 农业银行、首创证券等 5/10-6/8 产业股票基金 汇丰晋信恒生A股 汇丰晋信 邮储银行 农业银行、银河证券等 5/8-6/8 行业龙头指数基金 国联安双佳信用 国联安基金 光大银行 交通银行、国泰君安等 5/7-6/8 (发售规模上限为40亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 中证短融50 华宝兴业 中国银行 农业银行、国泰君安等 5/7-6/8 指数债券基金 鹏华金刚保本 鹏华基金 农业银行 建设银行、国信证券等 5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元) 混合基金 上证180等权重 景顺长城 中国银行 长城证券、银河证券等 5/2-6/6 指数投资基金(ETF) 上证180等权重 景顺长城 中国银行 农业银行、民生银行等 5/2-6/6 ETF联接基金 中海保本 中海基金 工商银行 农业银行、国联证券等 5/7-6/1 (首次募集上限拟不超过30亿元) 混合基金 标普全球高端 易方达基金 境内:中国银行 建设银行、广发证券等 5/2-5/31 (外汇额度20亿元) 消费品指数增强基金 境外:中银香港 华商主题精选 华商基金 建设银行 农业银行、华龙证券等 5/2-5/29 股票基金 金鹰中证500指数 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 4/23-5/29 分级基金 建信转债增强 建信基金 民生银行 建设银行、国泰君安等 4/27-5/25 债券基金 华泰柏瑞沪深300 华泰柏瑞 工商银行 交通银行、华泰证券等 4/23-5/25 ETF联接基金 平安大华策略 平安大华 中国银行 农业银行、申银万国等 4/23-5/25 先锋混合基金 诺安汇鑫保本 诺安基金 中国银行 农业银行、爱建证券等 4/18-5/23 (首次募集金额上限为40亿元) 混合基金 中证内地低碳 海富通 建设银行 中国银行、海通证券等 4/23-5/22 经济主题指数基金 金鹰核心资源 金鹰基金 工商银行 建设银行、广州证券等 4/18-5/18 股票基金 富兰克林国海 国海富兰克林 中国银行 农业银行、国海证券等 4/16-5/18 研究精选股票基金 交银施罗德全球 交银施罗德 境内:建设银行 交通银行、海通证券等 4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元) 自然资源基金(QDII) 境外:摩根大通 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 大唐集团 50 三个月 超短期融资券 周一 中国联通 150 两个月 超短期融资券 周三 国电集团 89 一年 短期融资券 周三 农发行 250 五年 固息金融债 周三 中石油集团 200 五年 中期票据 周四 铁道部 200 一年 短期融资券 周五 财政部 339.7 七年 记账式固息国债 5/10-5/14 今年第五期第二次续发 财政部 300 三/五年 电子式储蓄国债 5/10-5/23 财政部 280 50年 记账式固息国债 5/17-5/21 二.资金投放因素 1.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 逆回购到期 合计 70 430 -240 260 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 中油财务 固息金融债 50 上周日(5月12日) 四川省政府 固息地方债 90 周一 农发行 固息金融债 150 周四 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 日出东方 10,000 21.50 -- -- -- 5/10 5/15 同大股份 1,110 23.00 -- -- -- 5/14
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23