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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 11:51 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--5月14日

路透上海5月14日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年5月14日-5月18日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

     5/14      深    同大股份   300321       1,110        23.00        21.10      平安证券  5/17 
     5/14      深    浙江美大   002677       5,000         9.60        25.95      国信证券  5/17 
     5/15      深    博晖创新   300318       2,560        15.00        34.09      国信证券  5/18 
     5/15      深    麦捷科技   300319       1,334        15.30        27.82      平安证券  5/18 
     5/15      深    东诚生化   002675       2,700        26.00        22.81      民生证券  5/18 
     5/15      深    顺威股份   002676       4,000        15.80        25.08      广州证券  5/18 
     5/17      沪    华贸物流     --     不超过10,000        --           --      中银国际  5/22 
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,058.45亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1542998]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注     

  新华优选消费     新华基金      工商银行     农业银行、海通证券等     5/11-6/8 
  股票基金 
 
  大成景恒保本     大成基金      中国银行     建设银行、平安证券等     5/10-6/13 (募集规模上限为30亿元人民币,不包括募集期利息) 
  混合基金  
 
  博时标普500      博时基金      工商银行     招商银行、国泰君安等     5/15-6/12 (预定募集规模为50亿元,包括募集期内认购资金利息) 
  指数基金(QDII) 
 
  中邮战略新兴     中邮创业      兴业银行     农业银行、首创证券等     5/10-6/8 
  产业股票基金 
 
  汇丰晋信恒生A股  汇丰晋信      邮储银行     农业银行、银河证券等     5/8-6/8 
  行业龙头指数基金 
 
  国联安双佳信用  国联安基金     光大银行     交通银行、国泰君安等     5/7-6/8 (发售规模上限为40亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 
  分级债券基金(封闭期三年)(LOF)  
 
  中证短融50       华宝兴业      中国银行     农业银行、国泰君安等     5/7-6/8 
  指数债券基金 
 
  鹏华金刚保本     鹏华基金      农业银行     建设银行、国信证券等     5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元) 
  混合基金 
 
  上证180等权重    景顺长城      中国银行     长城证券、银河证券等     5/2-6/6 
  指数投资基金(ETF) 
 
  上证180等权重    景顺长城      中国银行     农业银行、民生银行等     5/2-6/6 
  ETF联接基金 
 
  中海保本         中海基金      工商银行     农业银行、国联证券等     5/7-6/1 (首次募集上限拟不超过30亿元) 
  混合基金 
 
  标普全球高端    易方达基金   境内:中国银行  建设银行、广发证券等     5/2-5/31 (外汇额度20亿元) 
  消费品指数增强基金           境外:中银香港 
 
  华商主题精选     华商基金      建设银行     农业银行、华龙证券等     5/2-5/29 
  股票基金 
 
  金鹰中证500指数  金鹰基金      交通银行     建设银行、广州证券等     4/23-5/29 
  分级基金 
 
  建信转债增强     建信基金      民生银行     建设银行、国泰君安等     4/27-5/25 
  债券基金 
 
  华泰柏瑞沪深300  华泰柏瑞      工商银行     交通银行、华泰证券等     4/23-5/25 
  ETF联接基金 
 
  平安大华策略     平安大华      中国银行     农业银行、申银万国等     4/23-5/25 
  先锋混合基金 
 
  诺安汇鑫保本     诺安基金      中国银行     农业银行、爱建证券等     4/18-5/23 (首次募集金额上限为40亿元) 
  混合基金 
 
  中证内地低碳      海富通       建设银行     中国银行、海通证券等     4/23-5/22 
  经济主题指数基金 
 
  金鹰核心资源     金鹰基金      工商银行     建设银行、广州证券等     4/18-5/18 
  股票基金 
 
  富兰克林国海   国海富兰克林    中国银行     农业银行、国海证券等     4/16-5/18 
  研究精选股票基金 
 
  交银施罗德全球  交银施罗德 境内:建设银行    交通银行、海通证券等     4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元) 
  自然资源基金(QDII)         境外:摩根大通 
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备注
                (亿元)

  大唐集团        50      三个月   超短期融资券     周一
  中国联通       150      两个月   超短期融资券     周三
  国电集团        89       一年     短期融资券      周三
  农发行         250       五年     固息金融债      周三
  中石油集团     200       五年     中期票据        周四
  铁道部         200       一年     短期融资券      周五
  财政部         339.7     七年     记账式固息国债 5/10-5/14       今年第五期第二次续发
  财政部         300      三/五年   电子式储蓄国债 5/10-5/23
  财政部         280       50年     记账式固息国债 5/17-5/21
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
  --------------------------------------------------
  央票到期      正回购到期      逆回购到期      合计

    70             430             -240         260
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                       (亿元)

  中油财务          固息金融债          50         上周日(5月12日)
  四川省政府        固息地方债          90             周一
  农发行            固息金融债         150             周四

  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日  解冻日

  日出东方   10,000        21.50      --          --                --      5/10   5/15 
  同大股份    1,110        23.00      --          --                --      5/14

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