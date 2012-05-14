俄罗斯万人“散步”考验政府忍耐力

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Nastassia Astrasheuskaya

路透莫斯科5月13日电---俄罗斯约一万的民众周日在莫斯科中心地区举行大规模“散步”，以考验政府的忍耐力，而警方一周前在普京就任总统时曾殴打驱散示威者。

示威者在诗人普希金（Alexander Pushkin）的雕像前聚集，然后沿着莫斯科的大道环线（Boulevard Ring）行进，最后抵达两公里外的一处占领式示威的地点。散步人群周围很少看到警察的身影，警察没有采取任何行动。

45岁的尼娜（Nina）是一位外语老师，她只愿透露自己的名字。她说：“我们之所以来到这里（散步），是因为我们希望国家公平公正，权力能够诚实过渡，而不是世袭。”

普京一直大权在握，2000-2008时担任总统，随后出任总理，眼下又重回克里姆林宫开始为期六年的总统任期，这不仅激怒了渴求变化的俄罗斯民众，也引发他们担心普京长期执政会导致经济停滞并衰退。

一万左右的民众现身莫斯科街头，举行这次“考验散步”，有些示威者佩戴白丝带，上面写着“俄罗斯不需要普京”的标语。

一周前，在普京5月7日就任总统前夜，警方与示威者发生冲突，他们手持警棍殴打示威者，成为自去年12月爆发一系列示威活动以来最严重的一起暴力事件。（完）