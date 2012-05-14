《路透专访》中国电信设备生产商华为将在美国市场挑战思科

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
(本文由路透中文网编译提供)
路透5月11日电---华为北美区研发负责人表示，华为已为挑战网络设备业龙头思科(CSCO.O)做好充分准备，但表示这将需要耐心和时间。
“美国是迄今我们遇到的最复杂的市场……我们进入美国市场，与一家西方公司打入中国市场类似，”John Roese在拉斯维加斯Interop大会间隙接受路透采访时表示。
在过去10年间，中国华为公司一直在向美国通信运营商出售基础设施设备。华为出售的产品包括路由器、转换器等，但现在希望向大型企业提供通信设备，而后者市场目前是思科的天下。
Roese说：“我们基本认为，我们需要几年时间，才能争夺到关键的大客户，但美国市场对华为的营收目标没有关键影响。”
Roese曾服务于北电(Nortel)、Broadcom、Enterasys和Cabletron，是一位科技界资深人士。他表示，华为没有为美国市场公开设立任何财务目标，但他强调，华为拥有在美国市场挑战思科的实力。
“市场上已经好久没有能对抗思科的重量级对手了……现在华为进入了美国市场，我们不是轻量级选手，”Roese表示。
思科执行副总裁Rob Lloyd则暗示，华为目前还是跟在思科后面模仿，缺乏创新，并质疑其安全信用。
“我们很清楚，我们的客户欣赏思科的创新，他们在华为身上看不到这一点。我们明确表示：模仿不是创新，”Lloyd上周二在思科业绩说明电话会议上表示。
“在云技术的世界，信息的私密性、如何保护信息是我们客户最为关心的事情。而这不是华为的强项，”Lloyd说。
Roese对思科的说法不以为然。“如果他们视我们为头号敌人、他们最大的威胁，我们很乐意接受这种恭维，”Roese亦称，现在的华为在美国市场还不足以和思科对抗，但未来当然是向着这个方向进军的。（完）
--编译：王燕焜 发稿：程芳
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
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