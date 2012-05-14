版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 13:24 BJT

《中国2012年国债发行中标明细表》--5月14日

以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率  预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数   
 ===================================================================== 
  一期     1/11       1      2.78%      2.82%      280          1.69  
 =====================================================================  
  二期     2/8        1      2.87%      2.80%      280          1.34 
 =====================================================================  
  三期     2/15       5      3.14%      3.11%      280          1.59 
 =====================================================================  
  四期     2/22      10      3.51%      3.52%      280          2.02 
  续发     3/21              3.5337%    3.55%      280          1.91
                            (中标收益率）
  续发     4/18              3.4991%    3.52%      326.1        1.81
                            (中标收益率)
 =====================================================================  
  五期     3/7        7      3.41%      3.46%      280          2.14 
  续发     4/11              3.3915%    3.42%      327          1.95
                            (中标收益率)
 *续发     5/9               3.3920%    3.40%      339.7        1.94
                            (中标收益率)
 ===================================================================== 
  六期     4/20      20      4.03%      4.05%      280          1.76
 ===================================================================== 
  七期     4/25       3      2.91%      2.88%      300          1.45
 ===================================================================== 
  合计                                           3,252.8           (完) 

 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限(天)  加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数                                             
 =============================================================== 
  一期     4/13      273       2.8703%     150           1.77 
 ===============================================================
  二期     5/4       273       2.8146%     150           2.17 
 ===============================================================  
  合计                                     300              (完)
    
  注:1.发行规模和认购额单位均为亿元人民币. 
     2.2011年国债发行中标明细表请点选[ID:nSB1325800]. 
 
  --整理 周晓峰; 审校 边竞

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐