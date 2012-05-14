〔中国债市动态〕降准带动现券收益率早盘普遍大跌,短端尤甚(更新版)

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
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路透北京5月14日电---受中国央行宣布年内第二次降准的刺激,中国银行间债市现券收益率周一早盘普遍大跌,短端跌幅更甚.
"收益率下行,三年以内的短债下得更多一点,"上海一国有银行交易员称,"降准大家都有预期,时点上会觉得稍早,体现了央行稳定经济增长的意图."
北京一大型银行资深交易员亦表示,月内两次逆回购操作和央行货币政策执行表态本已令短期货币政策放松预期有所减弱,此次存准率下调时点略超预期,再次点燃了机构政策放松的期盼.
"这次存准率下调把(政策放松)预期又撩起来了,现在的现券收益率,感觉在朝降一次息的方向走了."他称.
中国人民银行上周六宣布,自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点, 为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB8536551]
上述上海交易员并预计,短期内现券收益率曲线或继续趋陡峭化,三年以内的中短债收益率或仍有一定的下行空间.
上述北京交易员则表示,经济徘徊在底部的风险比较大,对现券来说,利率上行风险短期内或不严重,需关注再投资风险.
剩余期限近10年的固息国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.43%/3.41%,上日最后一笔为3.50%/3.45%;剩余期限近0.75年的固息国债120002券最新双边报价CN120002=CFXM为2.35%/2.25%%,上日为2.6999%/2.5000%.
市场人士并表示,利率互换(IRS)早盘亦下滑逾10个bp,也是由短端领跌.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23