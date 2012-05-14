〔中国债市动态〕降准带动现券收益率早盘普遍大跌,短端尤甚(更新版)

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路透北京5月14日电---受中国央行宣布年内第二次降准的刺激,中国银行间债市现券收益率周一早盘普遍大跌,短端跌幅更甚.

"收益率下行,三年以内的短债下得更多一点,"上海一国有银行交易员称,"降准大家都有预期,时点上会觉得稍早,体现了央行稳定经济增长的意图."

北京一大型银行资深交易员亦表示,月内两次逆回购操作和央行货币政策执行表态本已令短期货币政策放松预期有所减弱,此次存准率下调时点略超预期,再次点燃了机构政策放松的期盼.

"这次存准率下调把(政策放松)预期又撩起来了,现在的现券收益率,感觉在朝降一次息的方向走了."他称.

中国人民银行上周六宣布,自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点, 为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB8536551]

上述上海交易员并预计,短期内现券收益率曲线或继续趋陡峭化,三年以内的中短债收益率或仍有一定的下行空间.

上述北京交易员则表示,经济徘徊在底部的风险比较大,对现券来说,利率上行风险短期内或不严重,需关注再投资风险.

剩余期限近10年的固息国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.43%/3.41%,上日最后一笔为3.50%/3.45%;剩余期限近0.75年的固息国债120002券最新双边报价CN120002=CFXM为2.35%/2.25%%,上日为2.6999%/2.5000%.

市场人士并表示,利率互换(IRS)早盘亦下滑逾10个bp,也是由短端领跌.(完)