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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 11:56 BJT

〔日本股市〕早盘回吐涨幅收平,受希腊政局不确定性打压

路透东京5月14日电---日本股市日经指数周一早市收盘略微下跌,尽管中国调降银行存款准备金率引发稍早涨势,但希腊今日稍晚最后尝试组建联合政府前夕的市场紧张情绪挥之不去,抹去早先涨幅.

日经指数早盘收平报8,952.66电.该指数上周挫跌4.6%,录得连续第六个周跌幅,因担忧欧债危机持续恶化和中国经济增速放缓,盖过了基本正面的业绩季.

日本东证股价指数(TOPIX).TOPX下滑0.3%,报755.79点.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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