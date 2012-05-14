〔投行观点〕中国央行降准意在稳信心,二季度GDP将在8%下方筑底--巴克莱

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透北京5月14日电---中国公布疲弱的4月宏观数据后,央行下调存款准备金率的动作姗姗而至.投资银行巴克莱资本对此发布报告指出,此举主要意图为支撑市场信心和稳定流动性,而并非要大幅提高信贷供应量.
报告并称,预计二季度中国GDP增长将在8%下方见底.下一步中国当局或将出台一系列支持政策来稳定经济,包括推出更多投资项目、降低税费负担及放开民营资本进入战略领域.但是看到另一轮大规模刺激计划的可能性很低.
"政府已经调低今年的GDP增长目标,(因此)除非出现大规模失业,不太可能再推出另一轮大规模的经济刺激举措."报告称.
中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB8536551]
在此之前,周五公布的数据显示,中国经济正在转弱,而不是从三年以来最低季度增速中反弹.4月工业增加值增速大幅放缓,而作为关键的增长驱动力的固定资产投资增长触及近10年最低,这与分析师有关第二经济季数据出现反弹迹象的预期背道而驰.
巴克莱资本指出,鉴于PMI、出口订单、信贷数据甚至大宗商品进口数据的增强,未来数月中国经济改善的苗头已经显现,其仍维持GDP将于二季度探底的预期.
其并称,今年信贷增长偏弱,存款准备金率又维持高位,但不能就此判断央行将倾向于多次下调存准率.因商业银行主动实施风险控制及国内信贷需求不振才是拉低今年信贷表现的主要原因.(完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23