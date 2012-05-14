《中国2012年已发行金融债一览表》--5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透上海5月14日电---以下为中国2012年政策性银行以及其他金融机构已发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 一期 1月 200 10 3.85% 二期 1月 200 7 3.83% 三期 1月 100 5 4.13%(一年定存基准浮息债,基本利差63个bp) 四期 2月 200 3 3.95%(一年定存基准浮息债,基本利差45个bp) 五期 2月 200 5 3.80% 六期 2月 200 10 4.27%(一年定存基准浮息债,基本利差77个bp) 七期 2月 200 7 3.94% 八期 2月 200 7 4.20%(一年定存基准浮息债,基本利差70个bp) 九期 2月 200 10 4.1017%(中标收益率) (2011年第20期10年期固息金融债增发债) 10期 2月 150 5 4.22%(一年定存基准浮息债,基本利差72个bp) 11期 3月 150 1 3.52% 12期 3月 260 3 3.99%(一年定存基准浮息债,基本利差49个bp) 13期 3月 200 10 4.21% 14期 3月 220 5 4.10% 15期 3月 240 3 3.83% 16期 4月 150 1 3.46% 17期 4月 200 5 4.11% 18期 4月 60 1 3.45% *增发 5月 60 3.4236% 19期 4月 60 3 3.93% *增发 5月 60 3.9007% 20期 4月 60 5 4.11% *增发 5月 60 4.0981% 21期 4月 60 7 4.32% *增发 5月 60 4.3192% 22期 4月 60 10 4.44% *增发 5月 60 4.4327% 23期 4月 200 5 4.28%(一年定存基准浮息债,基本利差78个bp) 总计 4,070 二、进出口银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 一期 2月 200 3 3.78% 二期 2月 200 5 3.87% 三期 3月 200 7 3.95% 四期 3月 200 5 3.83% 五期 4月 150 1 3.39% 六期 4月 200 10 4.18% 总计 1,150 三、农业发展银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 一期 2月 300 7 3.92% 二期 3月 300 5 3.87% 三期 3月 300 3 3.62% 四期 3月 200 7 3.93% 五期 3月 277.6 1 3.45% 六期 4月 250 5 3.89% 七期 4月 186.4 3 3.68% *八期 5月 250 5 3.87% 总计 2,064 四、其他机构 发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注 (亿元人民币) *民生银行 固息金融债 5月 200 5 4.39% 小微企业贷款专项债 (600016.SS)(1988.HK) 2月 300 5 4.30% 小微企业贷款专项债 星展银行 固息金融债 5月 5 3 4.75% (中国) 瑞穗实业银行 固息金融债 4月 10 2 4.55% (中国) 吉林银行 固息次级债 4月 20 10 6.80% 第五年末附发行人选择权 光大银行 固息金融债 3月 200 5 4.20% (601818.SS) 浮息金融债 3月 100 5 4.45% 基本利差95个bp,一年定存基准 杭州银行 固息金融债 3月 80 5 4.55% 小微企业贷款专项债 重庆银行 固息次级债 3月 8 10 6.80% 第五年末附发行人赎回权 沧州银行 固息次级债 3月 5 10 7.10% 第五年末设发行人赎回权 汉口银行 固息次级债 3月 19 10 6.80% 第五年末设发行人赎回权 招商银行 固息金融债 3月 65 5 4.15% 小微企业贷款专项债 (600036.SS) 浮息金融债 3月 135 5 4.45% 基本利差95个bp,一年定存基准 浙江泰隆商行 混合资本债 3月 6.5 15 8.10% 第10年末附发行人赎回权 浦发银行 固息金融债 2月 300 5 4.20% 小微企业贷款专项债 (600000.SS) 张家口商行 固息次级债 1月 5 10 7.15% 第五年末设发行人赎回权 注:1、*代表新增 2、中国2011年已发行金融债一览表请点选[ID:nSB1318304](完) --整理 周晓峰; 审校 边竞
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23