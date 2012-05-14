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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 12:04 BJT

〔中国经济〕虽然上周多项数据疲弱,但无关信誉或评级--惠誉

路透新加坡5月14日电---惠誉周一表示,虽然金融市场或在担忧上周的数据表明中国经济可能全面下滑,但从信誉或评级角度看,这些数据并不特别值得担心.

"就信誉意义而言,这些数据算不上什么消息,"惠誉亚洲地区高级总监Andrew Colquhoun说.

他表示,其预计中国经济不会硬着陆,数据呈现出的疲弱只是人为政策引导的经济放缓的一部分.

上周公布的数据显示,中国经济广泛走软.4月工业生产增速大幅减缓,重要的经济增长动力--固定资产投资触及近十年低位.贷款增长亦不佳.(完)

--编译 王兴亚;审校 田建华

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