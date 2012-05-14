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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 14:11 BJT

〔表格〕德国4月趸售物价指数较前月上升0.5%,较上年同期上升2.4%

路透柏林5月14日电---德国联邦统计局周一公布,德国4月趸售物价指数较前月上升0.5%,较上年同期上升2.4%.

具体数据如下:

德国趸售物价 2012年4月 2012年3月 2011年4月

较上月(%) 0.5 0.9 0.2

较上年(%) 2.4 2.2 9.2

WPI(基期为2005年) 123.7 123.1 120.8

注:路透调查此前预估,4月趸售物价较前月上升0.4%,较上年同期增长2.3%.(完)

--编译 侯向明;审校 丁琦

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