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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 15:03 BJT

〔法国数据〕3月经常帐赤字为41亿欧元,2月修正后为赤字53亿欧元--央行

路透5月14日电---法国央行周一公布,法国3月经常帐赤字为41亿欧元,2月修正后为赤字53亿欧元.(完)

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