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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 15:28 BJT

〔瑞士数据〕4月生产者/进口物价较前月下降0.1%,将上年同期跌2.3%

路透苏黎世5月14日电---瑞士4月生产者/进口物价较前月下降0.1%,较上年同期下跌2.3%.(完)

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