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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 17:17 BJT

〔表格〕欧元区3月工业生产较前月下滑0.3%,较上年同期下降2.2%

路透布鲁塞尔5月14日电---欧盟统计局周一公布:

* 欧元区3月工业生产较前月下滑0.3%,较上年同期下降2.2%(预估分别为增长0.4%和下降1.2%)

* 欧元区2月工业生产修正为较前月增加0.8%,较上年同期修正为下滑1.5%(前值分别为增长0.5%和下滑1.8%)

以下为详细数据(变动百分比):

较前月

10月 11月 12月 1月 2月 3月

欧元区

整体产出 -0.1 -0.4 -1.0 0.0 0.8 -0.3

半成品 -0.8 0.0 -0.9 0.7 -1.4 1.0

能源 -1.3 0.5 -3.2 0.3 8.7 -8.5

资本财 0.9 -0.1 -1.0 -0.4 1.4 1.1

耐用消费品 -1.1 0.0 -0.1 0.2 -1.7 -0.2

非耐用消费品 0.5 -1.6 0.0 -0.8 -1.3 0.8

欧盟

整体产出 -0.2 -0.3 -0.8 0.0 0.4 -0.4

半成品 -0.8 0.0 -0.6 0.6 -1.5 1.0

能源 -1.3 -0.3 -2.2 -0.4 7.4 -6.8

资本财 0.4 0.3 -0.7 -0.4 0.7 0.9

耐用消费品 -1.0 1.3 0.0 -0.3 -2.3 -0.2

非耐用消费品 0.4 -1.2 0.1 -0.3 -1.7 0.8

较上年同期

10月 11月 12月 1月 2月 3月

欧元区

整体产出 1.0 0.0 -1.6 -1.8 -1.5 -2.2

半成品 持平 -0.5 -0.1 -1.6 -4.4 -3.0

能源 -4.5 -5.4 -12.2 -7.3 3.9 -7.3

资本财 5.0 4.7 2.2 1.6 1.6 2.3

耐用消费品 -3.0 -3.2 -3.0 -3.0 -5.7 -6.7

非耐用消费品 0.6 -1.7 -0.4 -2.1 -4.6 -3.8

欧盟

整体产出 0.9 0.1 -0.8 -1.5 -1.5 -1.9

半成品 0.1 -0.5 0.5 -1.1 -3.9 -2.3

能源 -5.4 -6.2 -10.9 -8.1 1.9 -6.3

资本财 5.0 5.0 3.1 1.9 1.3 2.0

耐用消费品 -2.9 -1.6 -0.7 -2.3 -5.1 -5.5

非耐用消费品 0.9 -1.0 0.5 -1.0 -3.9 -2.4 (完)

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--编译 李爽;审校 田建华

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