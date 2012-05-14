《路透峰会》韩国国家石油公司考虑收购美国页岩气企业或资产--高管

路透首尔5月14日电---韩国国家石油公司(KNOC)[KOILC.UL]正在考虑收购美国页岩气公司或资产,其正在寻求获取液化天然气(LNG)供应,以满足国内日益增长的需求.

KNOC副总裁Chang Sung-jin在路透全球能源与环境峰会上接受采访时表示,公司在海外油气资产方面的支出金额预计与去年留出的相当,为34亿美元.

该公司还计划,通过新增资产,到年底时将每日产量提高8万桶油当量,达到30万桶油当量,到2017年进一步提高至50万.

"将LNG引入国内市场可以带来不错的经济效益,而且是可行的,因此我们正在认真考虑收购资产或企业以进军美国的页岩气行业."Chang以电子邮件答问时表示.

"我们也在研究进入中国页岩气领域的可行性."

Chang表示,KNOC目前石油日产量为22万桶,且拥有13亿桶的石油资源储备,计划到今年底实现20亿桶的资源储备.

"公司正在推进各种计划,既有资产购买也有股权收购,"他说,"一些项目预计很快可取得明显进展."

他表示,由于目前的高油价,短期而言海外投资可能代价很高,但KNOC正在推进投资计划,因长期来看需求将会上升.此类投资通常可以在五到20年的时间里看到回报.(完)