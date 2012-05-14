《中国2012年已发行非公开定向债务融资工具一览表》--5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透上海5月14日电---以下为中国2012年已发行的银行间市场私募债(非公开定向债务融资工具)具体情况: 发行主体 发行时间 规模 期限 票面利率 主承销商 代 码 (亿元人民币) ----------------------------------------------------------------------------------- 华能国际 1月5日 50 3年 5.24% 建设银行 031217001 (600011.SS)(0902.HK) 奇瑞汽车 1月9日 10 1年 6.95% 国家开发银行 031229001 中泰化学(一期) 1月16日 5 1年 7.216% 兴业银行 031230001 (002092.SZ) 中国铝业 2月9日 20 3年 4.96% 交通银行 031209001 (601600.SS)(2600.HK) 农业银行 北京汽车股份公司 2月9日 10 3年 5.70% 中信证券 031226001 中信银行 中泰化学(二期) 2月13日 5 1年 7.216% 兴业银行 031230002 江苏交通控股公司 2月21日 20 3年 6.09% 农业银行 031231001 国开行 首都机场集团 2月29日 50 6个月 4.84% 中国银行 031222001 建设银行 大唐集团 3月8日 20 5年 5.16% 交通银行 031207001 光大银行 华电国际 3月13日 50 3年 5.02% 建设银行 031232001 (600027.SS)(1071.HK) 首都公路发展集团 3月13日 30 3年 5.50% 建设银行 031234001 中航工业集团 3月14日 20 5年 5.18% 工商银行 031203001 建设银行 国电大渡河 3月15日 10 1年 6.70% 国开行 031233001 水电开发公司 华能澜沧江 3月19日 25 3年 6.20% 国开行 031235001 水电公司 建设银行 江苏国信资产 3月20日 20 3年 6.18% 兴业银行 031211001 管理公司 重庆化医控股集团 3月22日 10 1年 6.20% 光大银行 031225001 陕西有色 3月23日 30 3年 6.10% 兴业银行 031236001 金属控股集团 陕西煤化工集团 3月23日 20 3年 6.10% 兴业银行 031208001 国电集团 3月23日 30 1年 4.56% 国开行 031202001 北京保障性 3月26日 60 5年 5.20% 国开行 031219001 住房投资中心 建设银行 (每半年附发行人赎回权) 中国电力 3月27日 20 3年 5.10% 光大银行 031218001 投资集团 淮北矿业集团 3月28日 10 3年 6.10% 招商银行 031238001 龙源电力 3月29日 20 1年 -- 兴业银行 031220001 (0916.HK) 20 3年(1+2) -- 兴业银行 031220002 山东黄金集团 3月30日 25 1年 6.06% 光大银行 031239001 深发展 广东粤电集团 3月30日 25 5年 5.37% 建设银行 031237001 农业银行 中国建筑 4月5日 13 3年 7.50% 工商银行 031242001 第四工程局 三一集团 4月9日 15 1年 6.50% 中信银行 031241001 北京住总集团 4月11日 12 3年(2+1) 6.00% 建设银行 031243001 山西潞安矿业 4月11日 20 3年 5.77% 中国银行 031240001 集团 中信银行 佛山公用 4月13日 5 1年 7.10% 兴业银行 031244001 事业控股 大唐发电 4月17日 50 3年 5.08% 建设银行 031245001 (601991.SS)(0991.HK) 农业银行 南京交建投资 4月20日 10 1年 7.20% 兴业银行 031247001 控股集团 红豆集团 4月23日 3 1年 8.00% 中国银行 031246001 有限公司 福建能源集团 4月25日 15 1年 5.80% 光大银行 031248001 厦门建发集团 4月27日 10 3年 6.20% 光大银行 031249001 *上海同盛投资集团 5月9日 10 3年(2+1) 5.20% 招商银行 031251001 *华电集团 5月10日 30 3年 5.23% 建设银行 031252001 光大银行 ----------------------------------------------------------------------------------- 合计 808 中国银行间市场交易商协会2011年4月底发布了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公 开定向发行规则》,正式启动私募债的发行,规则确定了"定向发行、有限转让、内部披露"原则,以 促进更多企业通过债市融资. 所谓非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行债务融 资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让的行为.在银行间市场以非公开定向发行方式发行的 债务融资工具称为非公开定向债务融资工具. 非公开定向发行,放松事前严格的发行审核和信息披露,不再强制要求信用评级等市场中介服务, 缩小了信息披露范围,简化了发行注册条件.另一方面,通过限制交易流通来保障非公开定向工具始 终在定向投资人范围内流通,以此保护投资者利益. 在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券 (SCP)、私募债(非公开定向债务融资工具)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门 不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;其 余品种则由央行主导. 注:1.数据均来源于银行间市场交易商协会网站(www.nafmii.org.cn) 2.*代表新增. 3.欲浏览《2011年已发行非公开定向债务融资工具一览表》请点选[ID:nSB1404606].(完) --整理 冉莹; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》 《中国2012年已发行非公开定向债务融资工具一览表》
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23