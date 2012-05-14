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债券 | 2012年 5月 14日 星期一 12:18 BJT

〔欧洲金融〕意大利周一将标售公债,欧洲选后首次测试债券市场

路透米兰5月14日电---意大利周一将标售三年期公债,届时将测试投资者对于信用评级较低欧元区国家债券的需求情况.投资者担忧希腊能否保住欧元区成员国地位,以及欧元区对抗危机的策略能否奏效.

意大利将标售最多达52.5亿欧元的公债,其中包括最多35亿欧元的2015年3月到期的三年期公债.其它部分分别于2020、2022和2025年到期,这三种公债先前已停止定期发行.

这是法国、希腊和几个意大利城市上周举行选举之后,欧元区二线国家首次标售公债.

"如果买家要求大幅折让,则可能加剧市场基调的总体恶化势头.因此今日的折让程度可能成为反映市场人气的关键指标,"花旗分析师在报告中表示.

分析师表示,尽管投资者担心欧洲成长不足,但谨慎地关注政策焦点从撙节转向经济成长.分析师并警告称,促进成长与实行撙节的争论加剧,可能让意大利与西班牙公债收益率(殖利率)保持上行压力.(完)

--编译 张涛;审校 田建华

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