〔欧洲金融〕意大利周一将标售公债,欧洲选后首次测试债券市场

基金产业：投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位，以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透米兰5月14日电---意大利周一将标售三年期公债,届时将测试投资者对于信用评级较低欧元区国家债券的需求情况.投资者担忧希腊能否保住欧元区成员国地位,以及欧元区对抗危机的策略能否奏效.
意大利将标售最多达52.5亿欧元的公债,其中包括最多35亿欧元的2015年3月到期的三年期公债.其它部分分别于2020、2022和2025年到期,这三种公债先前已停止定期发行.
这是法国、希腊和几个意大利城市上周举行选举之后,欧元区二线国家首次标售公债.
"如果买家要求大幅折让,则可能加剧市场基调的总体恶化势头.因此今日的折让程度可能成为反映市场人气的关键指标,"花旗分析师在报告中表示.
分析师表示,尽管投资者担心欧洲成长不足,但谨慎地关注政策焦点从撙节转向经济成长.分析师并警告称,促进成长与实行撙节的争论加剧,可能让意大利与西班牙公债收益率(殖利率)保持上行压力.(完)
--编译 张涛;审校 田建华
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，