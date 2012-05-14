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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 13:18 BJT

〔日股业绩〕东京电力2011/12年度集团营业亏损2,725.1亿日圆

路透5月14日电---日本东京电力(9501.T)周一公布:

* 2011/12年度集团营业亏损2,725.1亿日圆

* 2011/12年度集团经常性业务亏损4,004.1亿日圆

* 2011/12年度集团净亏损7,816.4亿日圆

* 预计2012/13年度集团营业亏损2,350亿日圆

* 预计2012/13年度集团净损1,000亿日圆 (完)

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