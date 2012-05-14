《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国联通公司 300 150 2 5/15簿记建档 中国银行 AAA 5/16 5/17 建设银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *铁道部 600 200 12 5/17招标 工商银行 AAA 5/18 5/21 建设银行 ============================================================================================= *山西国际 15 8 12 5/17簿记建档 中信银行 AA 5/21 5/22 能源集团 中信证券 ============================================================================================= *新民科技 4 2 12 5/21簿记建档 中国银行 A+ 5/22 5/23 (002127.SZ) ============================================================================================= 江西长运 2.6 2.6 12 5/15簿记建档 民生银行 A+ 5/16 5/17 (600561.SS) ============================================================================================= 华海药业 5 2 12 5/15簿记建档 工商银行 AA- 5/16 5/17 (600521.SS) ============================================================================================= 北京城市 2 2 12 5/15簿记建档 北京银行 AA+ 5/16 5/17 排水集团 ============================================================================================= 国电集团 89 89 12 5/15簿记建档 工商银行 AAA 5/16 5/17 建设银行 ============================================================================================= 皇明洁能 3 1.5 12 5/16簿记建档 浦发银行 A+ 5/18 5/21 控股 ============================================================================================= 浙江中成控 8 4 12 5/16簿记建档 中国银行 AA- 5/17 5/18 股集团 ============================================================================================= 宏润建设 2.2 2.2 12 5/16簿记建档 上海银行 AA- 5/17 5/18 (002062.SZ) ============================================================================================= 华粮物流集团 8 4 12 5/16簿记建档 中国银行 AA- 5/17 5/18 北良公司 ============================================================================================= 浙江凯喜雅 3.5 1 12 5/16簿记建档 渤海银行 A+ 5/17 5/18 国际 ============================================================================================= 江阴利港 6 6 12 5/16簿记建档 建设银行 AA 5/17 5/18 发电 ============================================================================================= 中利科技 8 4 12 5/16簿记建档 中信银行 AA- 5/18 5/21 (002309.SZ) ============================================================================================= 天津赛瑞机器 4.5 2.5 12 5/17簿记建档 兴业银行 A+ 5/18 5/21 设备公司 ============================================================================================= 港中旅集团 99 50 12 5/18簿记建档 建设银行 AAA 5/21 5/22 北京银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *红豆集团 4 4 3 5/21簿记建档 农业银行 AA 5/23 5/24 ============================================================================================= 广州岭南 10 5 3 5/15簿记建档 农业银行 AA 5/17 5/18 企业集团 ============================================================================================= 北京城市 28 15 5 5/15簿记建档 北京银行 AA+ 5/17 5/18 排水集团 ============================================================================================= 南京化学工 10 5 3 5/15簿记建档 浦发银行 AA- 5/17 5/18 业园有限公司 国开行 ============================================================================================= 特变电工 19 7 5 5/15簿记建档 中国银行 AA+ 5/16 5/17 (600089.SS) ============================================================================================= 四川沱牌 7 5 5 5/16簿记建档 上海银行 AA- 5/18 5/21 舍得集团 (第三年末附投资人选择权) ============================================================================================= 贵航股份 6 2 3 5/16簿记建档 招商银行 AA 5/18 5/21 (600523.SS) 民生银行 (中债信用增进公司担保) ============================================================================================= 中石油集团 200 200 5 5/16招标 工商银行 AAA 5/17 5/18 交通银行 ============================================================================================= 抚顺矿业集团 10 10 5 5/17簿记建档 民生银行 AA 5/18 5/21 兴业银行 ============================================================================================= 孚日股份 6 3 3 5/18簿记建档 中信银行 AA- 5/22 5/23 (002083.SZ) 进出口银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23