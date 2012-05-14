版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 17:38 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月14日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
============================================================================================= 
*中国联通公司  300       150       2   5/15簿记建档    中国银行     AAA      5/16      5/17
                                                       建设银行
============================================================================================= 
 
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)     
=============================================================================================
*铁道部        600       200     12     5/17招标       工商银行     AAA      5/18      5/21
                                                       建设银行
=============================================================================================
*山西国际      15         8      12    5/17簿记建档    中信银行     AA       5/21      5/22 
 能源集团                                              中信证券
=============================================================================================
*新民科技       4         2      12    5/21簿记建档    中国银行     A+       5/22      5/23
(002127.SZ)
=============================================================================================
江西长运       2.6       2.6     12    5/15簿记建档    民生银行     A+       5/16      5/17 
(600561.SS) 
=============================================================================================
华海药业        5         2      12    5/15簿记建档    工商银行     AA-      5/16      5/17
(600521.SS)
=============================================================================================
北京城市        2         2      12    5/15簿记建档    北京银行     AA+      5/16      5/17
排水集团
=============================================================================================
国电集团        89        89      12   5/15簿记建档    工商银行     AAA      5/16      5/17
                                                       建设银行
=============================================================================================
皇明洁能         3       1.5      12   5/16簿记建档    浦发银行     A+       5/18     5/21
控股
=============================================================================================
浙江中成控       8        4       12   5/16簿记建档    中国银行     AA-      5/17     5/18
股集团 
=============================================================================================
宏润建设        2.2      2.2      12   5/16簿记建档    上海银行     AA-      5/17     5/18
(002062.SZ)
=============================================================================================
华粮物流集团     8        4       12   5/16簿记建档    中国银行     AA-      5/17     5/18
北良公司
=============================================================================================
浙江凯喜雅      3.5       1       12   5/16簿记建档    渤海银行     A+       5/17     5/18
国际
=============================================================================================
江阴利港         6        6       12   5/16簿记建档    建设银行     AA       5/17     5/18
发电
=============================================================================================
中利科技         8         4      12   5/16簿记建档    中信银行     AA-      5/18      5/21 
(002309.SZ) 
=============================================================================================
天津赛瑞机器    4.5       2.5     12   5/17簿记建档    兴业银行     A+       5/18      5/21
设备公司                                             
=============================================================================================
港中旅集团      99        50      12   5/18簿记建档    建设银行     AAA      5/21      5/22
                                                       北京银行                                            
=============================================================================================
 
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
=============================================================================================
*红豆集团       4        4        3    5/21簿记建档    农业银行      AA       5/23      5/24
=============================================================================================
广州岭南       10        5        3    5/15簿记建档    农业银行      AA       5/17      5/18
企业集团                                               
=============================================================================================
北京城市       28       15        5    5/15簿记建档    北京银行      AA+      5/17      5/18
排水集团                                               
=============================================================================================
南京化学工     10        5        3    5/15簿记建档    浦发银行      AA-      5/17      5/18
业园有限公司                                            国开行
=============================================================================================
特变电工       19        7        5    5/15簿记建档    中国银行      AA+      5/16      5/17 
(600089.SS)                                             
=============================================================================================
四川沱牌        7        5        5    5/16簿记建档    上海银行      AA-      5/18      5/21
舍得集团                  (第三年末附投资人选择权)
=============================================================================================
贵航股份        6        2        3    5/16簿记建档    招商银行      AA       5/18      5/21
(600523.SS)                                            民生银行  (中债信用增进公司担保)
=============================================================================================
中石油集团     200      200       5     5/16招标       工商银行     AAA       5/17      5/18
                                                       交通银行                                  
=============================================================================================
抚顺矿业集团    10       10       5    5/17簿记建档    民生银行      AA       5/18      5/21 
                                                       兴业银行
=============================================================================================
孚日股份         6        3        3   5/18簿记建档    中信银行      AA-      5/22      5/23 
(002083.SZ)                                           进出口银行
=============================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐